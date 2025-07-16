Bütçe açığı ilk 6 ayda 1 trilyona yaklaştı: Faiz harcamaları haziranda 275 milyar TL'yi aştı!

Hazine ve Maliye Bakanlığı, ''2025 yılı Haziran ayı Merkezi Yönetim Bütçe Gelişmeleri''ni açıkladı. Buna göre, haziran ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 1 trilyon 239,6 milyar TL, bütçe gelirleri 909,4 milyar TL ve bütçe açığı 330,2 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 963,9 milyar TL ve faiz dışı açık ise 54,5 milyar TL olarak gerçekleşti.

AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçmişte söylediği ''Bir müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim. Hüküm bu'' sözleri ve bu sözlere paralel faizle ilgili yaptığı diğer açıklamalara karşın bütçe giderlerinde faize ayrılan bölüm dikkat çekiyor.

Haziran ayında faiz harcamaları 275 milyar 675 milyon TL olarak açıklanırken ocak- haziran döneminde ise 1 trilyon seviyesi aşıldı. 2025 yılının ilk yarısında merkezi yönetim bütçe giderleri içinde faiz harcamaları 1 trilyon 111 milyar 440 milyon TL'ye ulaştı.

BÜTÇE DENGESİ

Merkezi yönetim bütçesi 2024 yılı Haziran ayında 275 milyar 280 milyon TL açık vermiş iken 2025 yılı Haziran ayında 330 milyar 176 milyon TL açık verdi.

2024 yılı Haziran ayında 176 milyar 4 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2025 yılı Haziran ayında 54 milyar 501 milyon TL faiz dışı açık verildi.

FAİZE 275 MİLYAR LİRA

Merkezi yönetim bütçe giderleri Haziran ayı itibarıyla 1 trilyon 239 milyar 603 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 275 milyar 675 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 963 milyar 928 milyon TL olarak gerçekleşti.

2025 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 14 trilyon 731 milyar 14 milyon TL ödenekten Haziran ayında 1 trilyon 239 milyar 603 milyon TL gider gerçekleştirildi.

BÜTÇE GİDERLERİ YÜZDE 43 ARTTI

Geçen yılın aynı ayında ise 866 milyar 498 milyon TL harcama yapılmıştı. Haziran ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 43,1 oranında arttı. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2024 yılında yüzde 7,8 iken 2025 yılında yüzde 8,4 oldu. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 25,6 oranında artarak 963 milyar 928 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2024 yılında yüzde 7,8 iken 2025 yılında yüzde 7,5 oldu.

BÜTÇE GELİRLERİ

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Haziran ayı itibarıyla 909 milyar 427 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 764 milyar 929 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 117 milyar 756 milyon TL oldu.

2024 yılı Haziran ayında bütçe gelirleri 591 milyar 218 milyon TL iken 2025 yılının aynı ayında yüzde 53,8 oranında artarak 909 milyar 427 milyon TL olarak gerçekleşti. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Haziran ayı gerçekleşme oranı 2024 yılında yüzde 7 iken 2025 yılında yüzde 7,1 oldu.

VERGİ GELİRLERİ

2025 yılı Haziran ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 58,3 oranında artarak 764 milyar 929 milyon TL oldu. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2024 yılında yüzde 6,5 iken 2025 yılında yüzde 6,9 oldu.

MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE GERÇEKLEŞMELERİ

2025 yılı Ocak-Haziran döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri 6 trilyon 579,1 milyar TL, bütçe gelirleri 5 trilyon 598,6 milyar TL ve bütçe açığı 980,5 milyar TL olarak gerçekleşti. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 5 trilyon 467,6 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 131 milyar TL olarak gerçekleşti.

980 MİLYAR TL AÇIK

Merkezi yönetim bütçesi 2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 747 milyar 183 milyon TL açık vermiş iken 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde 980 milyar 478 milyon TL açık verdi.

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde 172 milyar 760 milyon TL faiz dışı açık verilmiş iken 2025 yılı Ocak-Haziran döneminde 130 milyar 962 milyon TL faiz dışı fazla verildi.

BÜTÇE GİDERLERİ

Merkezi yönetim bütçe giderleri Ocak-Haziran dönemi itibarıyla 6 trilyon 579 milyar 58 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 1 trilyon 111 milyar 440 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 5 trilyon 467 milyar 619 milyon TL olarak gerçekleşti.

2025 yılı Ocak-Haziran döneminde merkezi yönetim bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 43,7 oranında artarak 6 trilyon 579 milyar 58 milyon TL olarak gerçekleşti.

Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 36,5 oranında artarak 5 trilyon 467 milyar 619 milyon TL olarak gerçekleşti.

BÜTÇE GELİRLERİ

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Ocak-Haziran dönemi itibarıyla 5 trilyon 598 milyar 580 milyon TL olarak gerçekleşti. Vergi gelirleri 4 trilyon 771 milyar 457 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 658 milyar 930 milyon TL oldu.

2024 yılı Ocak-Haziran döneminde bütçe gelirleri 3 trilyon 831 milyar 365 milyon TL iken 2025 yılının aynı döneminde yüzde 46,1 oranında artarak 5 trilyon 598 milyar 580 milyon TL olarak gerçekleşti. 2025 yılı Ocak-Haziran dönemi vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 48,5 oranında artarak 4 trilyon 771 milyar 457 milyon TL oldu.