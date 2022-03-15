Bütçe, şubatta 69,7 milyar lira fazla verdi

15 Mart 2022 Salı, 11:10





Hazine ve Maliye Bakanlığı, Şubat ayına ilişkin merkezi yönetim bütçe dengesi verilerini açıkladı. Buna göre, Merkezi Yönetim bütçe dengesi şubat ayında 69,7 milyar TL, faiz dışı dengesi 113,4 milyar TL fazla verdi. Yılın ilk ayında bütçe 30,04 milyar TL fazla vermişti.

2022 yılı Şubat ayında merkezi yönetim bütçe giderleri 200,8 milyar TL, bütçe gelirleri 270,6 milyar TL oldu. Ayrıca, faiz dışı bütçe giderleri 157,1 milyar TL ve faiz dışı fazla ise 113,4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Merkezi yönetim bütçesi 2021 yılı Şubat ayında 23 milyar 170 milyon TL fazla vermiş iken 2022 yılı Şubat ayında 69 milyar 737 milyon TL fazla verdi.

2021 yılı Şubat ayında 35 milyar 927 milyon TL faiz dışı fazla verilmiş iken 2022 yılı Şubat ayında 113 milyar 406 milyon TL faiz dışı fazla verildi.

Merkezi yönetim bütçe giderleri Şubat ayı itibarıyla 200 milyar 818 milyon TL olarak gerçekleşti. Faiz harcamaları 43 milyar 669 milyon TL, faiz hariç harcamalar ise 157 milyar 149 milyon TL oldu.

2022 yılında merkezi yönetim bütçe giderleri için öngörülen 1 trilyon 750 milyar 957 milyon TL ödenekten Şubat ayında 200 milyar 818 milyon TL gider gerçekleştirildi. Geçen yılın aynı ayında ise 96 milyar 409 milyon TL harcama yapıldı.

Şubat ayı bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 108,3 oranında artmıştır. Giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 7,2 iken 2022 yılında yüzde 11,5 olmuştur. Faiz hariç bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 87,9 oranında artarak 157 milyar 149 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Faiz hariç giderlerin bütçe ödeneklerine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 7,2 iken 2022 yılında yüzde 10,4 olmuştur.

Merkezi yönetim bütçe gelirleri Şubat ayı itibarıyla 270 milyar 555 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Vergi gelirleri 180 milyar 329 milyon TL, genel bütçe vergi dışı gelirleri ise 82 milyar 306 milyon TL olmuştur.

2021 yılı Şubat ayında bütçe gelirleri 119 milyar 579 milyon TL iken 2022 yılının aynı ayında yüzde 126,3 oranında artarak 270 milyar 555 milyon TL olarak gerçekleşmiştir. Bütçe tahminine göre bütçe gelirlerinin Şubat ayı gerçekleşme oranı 2021 yılında yüzde 10,9 iken 2022 yılında yüzde 18,4 olmuştur.

2022 yılı Şubat ayı vergi gelirleri tahsilatı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 83,2 oranında artarak 180 milyar 329 milyon TL olmuştur. Vergi gelirlerinin bütçe tahminine göre gerçekleşme oranı ise 2021 yılında yüzde 10,7 iken 2022 yılında yüzde 14,3 olmuştur."