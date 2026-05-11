Büyük Ankara buluşmasında ‘Çalışılan dönem nasıl yok sayılır’ diye sordular

Ankara Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Derneği, e-Devlet sisteminde “işe giriş tarihi” olarak görünen ancak emeklilik hesaplamasında yok sayılan hakları için dün “Büyük Ankara Buluşması” düzenledi. Türkiye’nin dört bir yanından gelen mağdurlar, Anıtkabir ziyaretinin ardından Ulus Meydanı’nda basın açıklaması yaptı. Açıklamaya çok sayıda partiden siyasetçiler de katıldı. “13 yaşından beri çalışıyoruz, 1986’dan beri mağduruz”, “Mağduriyetin maliyeti olmaz”, “Çalıştık, emek verdik; hakkımızı istiyoruz” pankartlarının açıldığı eylemde Ankara Staj ve Çıraklık Sigortası Mağdurları Dernek Başkanı Ömer Faruk Karaoğlu şunları söyledi: “Çocuk yaşlarımızda bizlere ‘Sigortanız yapılıyor’ dendi, ailelerimiz bu sözlere güvendi. Bizler geleceğimiz güvence altında sanarak çalıştık. Fakat yıllar sonra öğrendik ki yapılan bu sigorta, yalnızca iş kazalarına karşı bir korumadan ibaretmiş. Emekliliğe esas alınmayan, başlangıç sayılmayan bir sigorta. Çalışılan bir dönem nasıl yok sayılabilir? Bu haksızlık giderilene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz”

UTANMIYOR MUSUNUZ?

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer de söz alarak “Milli eğitim bakanı çıkmış televizyonlarda diyor ki ‘Bunlara biz kaza sigortası yapıyoruz.’ Sen bu ülkenin Milli Eğitim Bakanısın, siz vermediniz bu hakkı. Staj başladığı günden beri kaza sigortası var, bir bakan olarak ondan da mı haberin yok? Kanun teklifi bu hafta gelsin, tüm muhalefet milletvekilleri olarak bu hafta oyumuzu verelim” diye konuştu.

CHP İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ise Cumhurbaşkanı Erdoğan’a seslendi: “Beşli çetenin 2 trilyon borcunu sildin, geçmediğimiz köprüden, geçmediğimiz yollardan para alıyorsun, parayı İngiltere’deki tefecilere veriyorsun, bu yıl 3 trilyon faiz ödeyeceğiz. Ey Erdoğan, 3 trilyon faiz ödeyene kadar staj ve çıraklık mağduruna hakkını ver.”

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı İpek Özkal Sayan da “Türkiye’de sorunlar tartışılıyor ama asıl nedenleri tartışılmıyor. Soralım böyle yalancılık olur mu? Siz kendi vatandaşınızı, kendi halkınızı aldatmaya utanmıyor musunuz?” ifadelerini kullandı.