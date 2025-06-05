Büyük hayallerle ekonomi yönetimine getirilmişti ama istenilen olmadı: Şimşek’in karnesi kırık dolu

Mehmet Şimşek’in Hazine ve Maliye Bakanlığı’na getirildiği kabine 4 Haziran 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan atama kararları ile göreve başladı. Görevi Nureddin Nebati’den devralan Şimşek ilk açıklamasında, “Türkiye’nin rasyonel bir zemine dönme dışında bir seçeceği kalmamıştır. Kurala dayalı, öngörülebilir bir Türkiye ekonomisi, özlenen refaha ulaşmamızda anahtar olacaktır” dedi.

Aradan 2 yıl geçti. Ancak ekonomide gelinen nokta istenildiği gibi olmadı. Son günlerde reel sektörden özellikle faiz konusunda sık sık yakınma açıklamaları gelmeye başladı. Faiz, Şimşek’in göreve gelmesinin ardından artmaya başlamıştı. CHP Karabük Milletvekili, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, ekonomideki temel verilerin Şimşek’in göreve geldiği zamanki seviyesi ile şu andaki seviyesini karşılaştırdı. Ortaya çıkan tablo şöyle:

‘TÜRKİYE ENFLASYONDA DÜNYADA DA ZİRVEYE OYNUYOR’

- Enflasyon (TÜFE) Mayıs 2023’te yüzde 39.59’du. Şimşek’in görevde olduğu Mayıs 2024’te yüzde 75.45 ile zirveye çıktı. Önceki gün TÜİK tarafından yüzde 35.41 olarak açıklandı. TÜİK verilerine göre 2 yılın sonunda enflasyon Şimşek’in göreve geldiği döneme göre sadece 4 puanın biraz üzerinde düştü. Ayrıca ENAG’a görev yıllık enflasyon hâlâ yüzde 71.23 seviyelerinde. Türkiye enflasyonda dünyada da zirveye oynuyor.

- Şimşek göreve geldiğinde politika faizi yüzde 8.50’ydi. Bugün yüzde 46’ya çıkmış durumda. Özel sektörden yüksek faize yönelik eleştiriler her geçen gün artıyor.

- Dolar 21.09’du. Dün öğle saatlerinde 39.14 seviyelerindeydi. Euro 22.57’ydi. Dün öğle saatleri itibariyle 44.79 seviyelerindeydi.

- Altın fiyatları o günden bugüne rekor üstüne rekor kırdı. Gram altın bin 342 TL’den 4 bin 223 TL’ye çıktı.

- ⁠Geniş tanımlı işsizlik oranı yüzde 24’ten yüzde 32.7’ye yükseldi.

'TERS İSTİKAMETTE GİDİYOR'

CHP'li Akay, şunları söyledi:

“Görüyoruz ki ekonomiyi Naci Ağbal, Berat Albayrak, Lütfi Elvan ve Nureddin Nebati kurtaramadığı gibi Mehmet Şimşek de kurtaramadı. İktidarın büyük hayallerle ekonominin direksiyonuna geçirdiği Şimşek de ters istikamette gidiyor. Mehmet Şimşek’in koltuğa oturmasının üzerinden 24 ay geçti fakat ne ekonomi rayına oturdu ne de vatandaşın cebi istikrara kavuştu. İktidarın büyük umutlar bağladığı Şimşek’in politikaları 24 ayın sonunda ülkemizi daha da geriye götürdü. İktidarın siyasi hırsı rasyonel politikalara dönüşe izin vermedi. Bu durum da ekonomiyi daha büyük çıkmaza sürükledi. Vatandaşın cebinde açılan kara deliği kapatmak yerine kendi siyasi ikbalinin peşine düşen iktidar ekonomide adeta kaos yarattı. Bu kaosun acı faturası ise ne yazık ki milletimize kesiliyor.”

EMEKLİ DE EMEKÇİ DE PERİŞAN

Türk-İş’in verilerine göre, açlık sınırı 25 bin 92 lira. Yoksulluk sınırı ise 81 bin 734 lira. Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın verilerine göre, şu anda en düşük memur maaşı 43 bin 726 lira, ortalama memur maaşı 49 bin 598 lira, ortalama kamu işçisinin ücreti de 43 bin 660 lirayla yoksulluk sınırının altında. Yaklaşık 8 milyona yakın işçinin bir aylık geçim ücreti haline gelen asgari ücret ise 22 bin 104 lira ile yoksulluk sınırı bir yana açlık sınırının da altında. En düşük işçi emekli aylığı 15 bin 781 lira, en düşük Bağ-Kur emekli aylıkları 14 bin 469 lira ile açlık sınırının da asgari ücretin de altına düşmüş durumda. En düşük memur emeklisi aylığı 16 bin 532 lira ile asgari ücretin de açlık sınırının da yanına bile yaklaşamıyor. Öyleki ortalama memur emeklisinin aylığı bile 20 bin 554 lirayla asgari ücret ile açlık sınırını geçemiyor.