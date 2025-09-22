Büyük iddialar gündemdeydi: Erdoğan-Trump görüşmesi öncesi ABD'ye uygulanan ek vergiler kaldırıldı!

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararıyla, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanan ek mali yükümlülükler kaldırıldı. AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla yürürlüğe giren düzenleme, 2018 yılında Bakanlar Kurulu kararıyla alınan ek vergi uygulamasını sona erdirdi. Kararın, ilgili kanun hükümleri kapsamında alındığı belirtildi.

Ek mali yükümlülük getirilen ürünler arasında alkollü içecekler, otomobil, makyaj malzemeleri ve yaprak tütünleri bulunuyordu.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Ticaret Bakanlığı yazılı açıklamasında, ABD ile yürütülen görüşmeler sonucunda karar alındığını duyurdu. Açıklamada, "ABD'nin 2018 yılında çelik ve alüminyum ürünleri ithalatında uygulamaya koyduğu ilave vergiler üzerine, ülkemiz de Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kuralları çerçevesinde karşı tedbirler almış ve ABD menşeli bazı ürünlerde ek mali yükümlülük uygulamaya başlamıştı. Söz konusu tedbirler, ilerleyen dönemde tarafların attığı adımlara bağlı olarak güncellenmiş olmakla birlikte, halihazırda belirli oranlarda yürürlükte kalmaya devam etmekteydi. Süreç aynı zamanda iki ülke arasında DTÖ'de de bir süredir değişik panellerde ve müzakerelerde değerlendiriliyordu. Gelinen aşamada, ABD ile yürütülen ve olumlu ilerleyen müzakereler ve Dünya Ticaret Örgütü Anlaşmazlıkların Halli Mekanizması kapsamındaki danışmalar ve panel raporları çerçevesindeki istişareler neticesinde, ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatında uygulanan ek mali yükümlülükler sona erdirilmiştir" denildi.

ABD TARAFINDA KARŞILIKLI TARİFE SÜRÜYOR

ABD’nin 31 temmuz tarihinde Beyaz Saray sitesinden yaptığı bilgilendirmeye göre Türkiye’ye uygulanan güncel “karşılıklı tarife” oranı yüzde 15 seviyesinde. Ancak Washington yönetimi bu gümrük vergisinin kaldırılmasına ilişkin herhangi bir açıklama yapmadı.

TRUMP’TAN UÇAK VE SAVUNMA MESAJI

ABD Başkanı Donald Trump, Truth Social hesabında yaptığı açıklamada, görüşmede büyük ölçekli bir Boeing uçak satışı anlaşmasının gündeme geleceğini belirtti. Ayrıca F-16 anlaşması ve F-35 programı konularının da ele alınacağı kaydedildi. Trump, paylaşımında “Erdoğan’la her zaman çok iyi ilişkilerimiz olmuştur. 25’inde onu görmek için sabırsızlanıyorum” ifadelerini kullandı.

UÇAK SATIN ALMA SÖZÜ İDDİASI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, son günlerde Erdoğan’ın ABD Başkanı’nın oğlu Trump Jr. ile görüştüğünü ve ABD Başkanı’yla yapılacak görüşme karşılığında 300 Boeing uçağı satın alma sözü verdiğini iddia etmişti. Özel’in ortaya attığı bu iddianın ardından Erdoğan ile Trump’ın bir araya gelecek olması dikkat çekti.