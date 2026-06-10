BYD Türkiye'de fabrika kurma planını askıya aldı: Yatırım hamlesinde rota Avrupa'ya kırıldı

Çinli elektrikli araç üreticisi BYD'nin icradan sorumlu yetkilisi Stella Li, Türkiye'de kurulması planlanan fabrikanın kurulum sürecinin askıya alındığını açıkladı. Li, Macaristan'da inşa edilen fabrikanın ise yılın dördüncü çeyreğinde üretime başlayacağını belirtti.

ÖNCELİK MACARİSTAN FABRİKASI

Reuters'ın Londra'daki İngiltere merkezinde yönelttiği soruları yanıtlayan Li, şirketin mevcut önceliklerini anlattı.

Li, "Şu anda birinci öncelik Macaristan, ikinci önceliğimiz de Avrupa'da ikinci bir (imalat) tesisi için yer bulmak olacak" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE YATIRIMI İÇİN TAKVİM BULUNMUYOR

BYD'nin iki yıl önce duyurduğu Türkiye'deki üretim tesisi yatırımında henüz inşaat aşamasına geçilmediği belirtildi.

Stella Li, Türkiye'de kurulması planlanan fabrikanın inşaatının başlamadığını ve projenin askıya alındığını ifade ederken Türkiye'de üretime başlanmasına ilişkin belirlenmiş bir takvim bulunmadığını da söyledi.

İMZALAR 2024'TE ATILDI

BYD ile 8 Temmuz 2024’te imzalanan anlaşma kapsamında şirkete fabrika kurulumu tamamlanana kadar sınırlı sayıda ithal edeceği araçlar için vergi indirimi sağlanmıştı.

Bu anlaşmada BYD'nin milyar dolarlık yatırımla yıllık 150 bin araç kapasiteli bir üretim tesisi kurarak yaklaşık 5 bin kişilik istihdam yaratması ve tesisin 2026 yılında üretime başlaması bekleniyordu.

Anlaşmada imzalar AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ve BYD Yönetim Kurulu Başkanı Wang Chuanfu tarafından Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde atılmıştı.

BYD'YE CEZA UYGULANACAK MI?

Uzun süreli bekleyişin ardından 2026 Şubat'ta ise Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır fabrikanın tamamlanmaması durumunda BYD'ye ceza kesilebileceğini şu sözlerle ifade etmişti:

“Söz konusu yatırımın tamamlanmasına ilişkin süre devam etmektedir. Yatırımın öngörülen şekilde tamamlanmasına ilişkin olarak yatırım teşvik mevzuatının öngördüğü çerçevede izleme ve denetim çalışmaları Bakanlığımızda eksiksiz olarak yerine getirilmektedir.

Teşvik sistemimiz kapsamında desteklenen yatırımların öngörülen şekilde tamamlanmaması durumunda yatırımcılara uygulanacak müeyyideler ise mevzuatımızda düzenlenmiştir. Bu müeyyideler, bahse konu yatırım için de geçerlidir. Bununla birlikte, teminat mekanizmaları ile de ülke çıkarlarımız korunmuştur.”

BYD'ye anlaşmanın şartlarına uymadığı için verilecek cezanın 1 milyar dolar seviyelerinde olacağı tahmin ediliyor.