'Çağrıda Avrupa'nın merkez üssü olabiliriz'

Pandemi başlangıcında 10.9 milyar TL pazar büyüklüğü olan çağrı merkezi sektörü 2023 yılında 40 milyar TL’yi aşan bir büyüklüğe ulaştı. Sektörde yurtdışına hizmet veren şirketlerin oranı yüzde 83 seviyesindeyken Türkiye’nin bu alanda Avrupa’nın merkez üssü olabileceği belirtiliyor.

Ali Can Polat
Yayınlanma: 29.01.2024 - 03:00
'Çağrıda Avrupa'nın merkez üssü olabiliriz'
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Sektörde şu anda 170 bini aşkın doğrudan istihdam sağlandığını belirten çağrı merkezi şirketi Tempo BPO Üst Yöneticisi (CEO) Taylan Akalın, “Biz Almanya pazarına da girdik ve önemli markalara hizmet veriyoruz. Avrupa’da bu alanda açık var ve Türkiye, binlerce gencini bu sektörde istihdam edebilir. Almanca ve Fransızca pazarı açık. Sektörde ofis zorunluluğu olmadığı için de işgücünü İstanbul gibi büyük şehirlere sıkıştırmayıp kendi şehirlerinde tutabiliyoruz. Örneğin bizim en büyük merkezlerimizden birisi Şanlıurfa’dadır. Batman ve Afyon’da büyük istihdam sağlayan önemli bir isimiz” dedi.

Almanya’ya açılan şirketi 2024’te Avrupa pazarında üç kat büyütmeyi planladıklarını da söyleyen Akalın, “İhracatta izlenen mevzuat gereği, hizmet ihracatı kapsamına giremiyoruz. Bu da bizi Avrupalı rakiplerimiz karşısında dezavantajlı duruma düşürüyor” diye konuştu.


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