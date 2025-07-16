Çalışan sayısı sanayide düştü, inşaat ve hizmet sektöründe arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Mayıs ayı Ücretli Çalışan İstatistikleri’ni açıkladı. Buna göre sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı Mayıs ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 1,2 arttı. Ücretli çalışan sayısı bir önceki yılın aynı ayında 15 milyon 698 bin 674 kişi iken, 2025 yılı mayıs ayında 185 bin 9 kişilik artışla 15 milyon 883 bin 683 kişi oldu.

SANAYİDE ÇALIŞAN SAYISI AZALDI

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; 2025 Mayıs ayında ücretli çalışan sayısı yıllık olarak sanayi sektöründe yüzde 3,1 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 4,6 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 2,9 arttı.

NİSANA GÖRE DEĞİŞİM YOK

Sanayi, inşaat ve ticaret-hizmet sektörleri toplamında ücretli çalışan sayısı 2025 Mayıs ayında bir önceki aya göre değişim göstermedi.

Ücretli çalışanların alt detaylarına bakıldığında; mayıs ayında ücretli çalışanlar aylık olarak sanayi sektöründe yüzde 0,6 azaldı, inşaat sektöründe yüzde 0,1 arttı ve ticaret-hizmet sektöründe yüzde 0,3 arttı.