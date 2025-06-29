Çalışanların üzerindeki vergi yükü katlanırken, vakıflara ait taşınmazların satışından KDV alınmayacak: Emekçiye başka, vakfa başka!

Emekçilerin üzerindeki vergi yükü artarken, diğer yandan istisna, muafiyet gibi çeşitli gerekçelerle her yıl milyarlarca liralık verginin tahsilinden vazgeçiliyor. Bunlar bütçede “vergi harcaması” olarak adlandırılıyor. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu’nda kabul edilen, önümüzdeki günlerde TBMM Genel Kurulu’na gelecek olan ekonomiye yönelik “torba teklif” ile şimdi de KDV Yasası’nda düzenleme yapılıyor. Vakıflar Genel Müdürlüğü bünyesindeki vakıfların ve bu kurum tarafından temsil edilen mazbut vakıfların mülkiyetinde bulunan taşınmazların satışına KDV istisnası getiriliyor. Plan ve Bütçe Komisyonu’ndaki görüşmeler sırasında CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli, böyle bir düzenlemeye neden ihtiyaç duyulduğunu sordu. CHP Karabük Milletvekili Cevdet Akay da, “Niçin böyle bir KDV istisnasına gerek duyuldu ? Bu, üçüncü şahıslara satıldığı zaman KDV tahsil edilmeyecek ve devlete de KDV gitmemiş olacak. Şimdiye kadar KDV alınıyordu. Niye gerek duyuldu ? Yani satılması gündemde olan böyle, satılamayan ciddi gayrimenkuller mi var ?” diye sordu.

10 BİN KONUT ELDEN ÇIKARILACAK

Vakıflar Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Kemal Aran, kiralanamaz durumda olan taşınmazlar bulunduğunu, yaklaşık 10 bin tane konut olduğunu, bunların elden çıkarılmasının düşünüldüğünü bildirdi.

‘KDV OLUNCA SATILMIYOR MU ?’

Komisyon Başkanı AKP’li Mehmet Muş, “Yani KDV olunca satılmıyor mu, onu anlamadım ben ya” dedi. Aran ise, “KDV olduğu zaman, bizim rekabet şartlarımız piyasaya göre daha zayıf bir duruma geliyor” yanıtını verdi. Muş, “Piyasadaki diğer oyuncular KDV’siz mi satıyor ?” diye sordu. Aran, “KDV’li satıyor ama biz KDV’siz sattığımız zaman fiyat düşüremiyoruz. Niye 2886 sayılı Kanun’da (Devlet İhale Kanunu) biz açık ihaleyle satış yapmak zorundayız. İhale Kanunu’na tabiyiz ve tamamen açık ihaleyle yapılan satışlarda bu istisna sayesinde piyasada en azından birazcık rekabet şartlarını sağlamış olacağız” dedi.

‘GİDEN SİZİN PARANIZ’

CHP’li Akay, KDV’den vazgeçilmemesi gerektiğini söyledi. Gelir İdaresi Başkanı Bekir Bayrakdar söz aldı. Komisyon Başkanı Muş, “Sizlik birşey yok mu ? Giden para sizin paranız” dedi. Bayrakdar, “Yani şu anda zaten bir gelir yok buradan. Yani 10 bin tanesinin satılması durumunda ortaya çıkacak bir gelir söz konusuydu ama onları da gerçekten, mesela, özelleştirme, TOKİ, belediye, özel idare veya işte, genel bütçe sattığı zaman KDV olmadığı için onda bir eşitlik durumu yaratılsın diye bir talep var burada; o da karşılandı” karşılığını verdi.

‘SİZ VAZGEÇTİKTEN SONRA’

Komisyon Başkanı AKP’li Muş, “Siz vazgeçtikten sonra biz ne diyeceğiz” dedi. CHP’li Türeli, ne kadarlık bir KDV kaybı olacağı hakkında bilgi istedi. Ancak komisyonda yanıt verilemedi. CHP maddenin tekliften çıkarılması için önerge verdi. Ancak kabul edilmedi. Madde komisyondan geçti.

BİLGİ NOTU GELDİ

Muhalefet şerh için hazırlıklarını sürdürürken, komisyona vakıflardan bilgi notu geldi. Bu notta, Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından yönetilen ve temsil edilen mazbut vakıflara ait yaklaşık 5 bin adet konuttan oluşan mevcut taşınmaz portföyünün hem fiziksel hem de ekonomik açıdan ciddi sorunlar barındırdığı belirtildi. Bu konutların önemli bir kısmının ekonomik ömrünü tamamladığı, sürekli bakım ve onarım gerektirdiği, bu durumun da yüksek operasyonel maliyetlere yol açtığı kaydedildi. Bu taşınmazlardan elde edilen kira gelirlerinin piyasa koşullarının oldukça altında kaldığı ve mazbut vakıfların mali yapısına anlamlı bir katkı sunmadığı savunuldu.

1 MİLYAR TL

Bilgi notunda, “Bu nedenlerle, mevcut konut stokunun kademeli olarak satışa konu edilmesi planlanmaktadır. Söz konusu 5 bin adet konutun satılması durumunda yaklaşık 10 milyar TL tutarında gelir elde edilebileceği hesaplanmaktadır. Bu satışlar kapsamında yaklaşık 1 milyar TL tutarında katma değer vergisi (KDV) yönünden vergi harcaması öngörülmektedir” denildi.