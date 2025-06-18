Çalışma Bakanı ile görüşen Türk-İş, bugün de Maliye Bakanlığı’na yürüyecek: İşçi meydanlarda!

İKonfederasyonlar en düşük çıplak brüt ücretin bin 800 liraya çıkarılmasını, ardından da ilk altı ay yüzde 50, diğer 6 aylık dönemlerde de yüzde 25 zam ile yüzde 10 refah payı istemişti. Yaklaşık 3.5 ay sonra Türk-İş ile Hak-İş’e ilk teklifini sunan iktidar ise, ilk yıl yüzde 16 + yüzde 8, ikinci yıl için de yüzde 7 + yüzde 5 zam teklif etmişti. İşçi tarafı bu teklifi reddetmişti.

İKTİDAR ‘İNDİRİM’ İSTEDİ

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile kamuda örgütlü sendikaların yöneticilerinden oluşan Kamu Koordinasyon Kurulu üyeleri dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan ile görüştü. Yaklaşık 1.5 saat süren görüşmede, işçi tarafı bu ekonomik koşullarda hükümetin teklifinin kabul edilemez olduğunu iletti. İktidarın yeni teklif vermesini istedi. Alınan bilgiye göre, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, bunun ilk teklifleri olduğunu, yeni teklif vereceklerini söyledi. Işıkhan, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ile görüşeceğini de belirtti. Bu arada Işıkhan’ın işçi tarafından da zam taleplerini biraz indirmelerini istediği öğrenildi. Zaten 6 ay geçtiğine, alınacak zammın eridiğine, ekonomik şartlara işaret eden işçi tarafı ise bu “indirim” önerisini hemen reddetti. İktidarın yeni teklifini ne zaman sunacağı konusunda bir bilgi verilmedi. Türk-İş, eylem yapacaklarını da bakana iletti.

‘A’DAN Z’YE ANLATTIK’

Görüşmenin ardından açıklama yapan Türk-İş Başkanı Ergün Atalay, rakamın kabul edilebilir bir rakam olmadığını, işçilerin, kamuoyunun beklentilerinin yanına dahi yaklaşmadığını, her iş yerinin kendine özel sorunları olduğunu, A’dan Z’ye ne lazımsa görüşmede bakana anlattıklarını söyledi.

ŞİMŞEK’E AĞIR ELEŞTİRİ

Atalay, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın sözleşmeye ilişkin tutumunu da eleştirdi. Bugün Türk-İş’e bağlı sendikalarla birlikte Anıtpark’tan Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yürüyeceklerini belirten Atalay, şunları söyledi:

“Bu işlerin en önemli sorumlusu Maliye Bakanı ben ‘dünyayı iyi tanıyorum’ diyor. Doğru, dünyayı iyi tanıyor. İşte ‘kemer sıkalım, sıkılıştırma politikası’ iki sene geçti. Biz ne markette ne pazarda bunu hissetmiyoruz. Maliye Bakanı dünyayı biliyor ama Türkiye’yi bilmekte zorlanıyor. Onun için öyle bir noktadayız ki 40 senedir kamu işçisi, özel sektörün de, bütün ücretlerin de önündeydi. Şimdi maalesef asgari ücretin bir tık üstünde. Bundan iki sene evvel kamu sözleşmesini yaptık. Sendikalarımızın büyük bölümüne yakını memnundu. Ama altı ay sonra ne zam kaldı, ne para kaldı, ne pul kaldı. İşçilerin aldığı ücret kiraya dahi yetmiyor.”

Atalay, yarın da Türk-İş’e bağlı sendika temsilcileri ile bir araya geleceklerini, yol haritasını belirleyeceklerini söyledi.

‘DAYANMA GÜCÜ KALMADI’

Hak-İş ve DİSK’in de kamu sözleşmesi kapsamında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileriyle görüşmelerinin olacağını kaydeden Atalay, “İşçinin memnun olmadığı bir şeyin altına hiç kimsenin imza atma yetkisi yok. Her sendika kendi üyesiyle temas halinde. Perşembe sabahı da eylem programını arkadaşlarımıza açıklayacağız. Yani kısa özü şu, bir an evvel kamu sözleşmelerini ülke gündeminden çıkarsınlar. İşçinin 6 aydır bekleme gücü, dayanma gücü kalmadı. Ekonomik yönden çok zor durumdayız” diye konuştu.

GREV GELİYOR

Atalay, grev tarihlerinin de yaklaştığını anımsatarak, şöyle devam etti:

“Bundan sonra da sendikalar ve temsilcileri illerde, ilçelerde ne lazımsa arkadaşlarımızın arzuladığı program çerçevesinde evvela iş yerlerine anlatacaklar, alanlarda anlatacaklar ondan sonra gelip Ankara’da burada anlatacaklar. Akabinde de grev kararları geliyor. Haziranın sonunda demiryollarının grev kararı geliyor, karayollarının grev kararı geliyor, makine kimyanın grev kararı geliyor. Aradan 15 gün sonra orman işçileri yangın söndürmeyle ilgili tam mücadele edecek dönemde onların da grev kararı geliyor. Onun için işçilerin bu haklı talebine, sendikaların bu haklı talebine ülkeyi yönetenler bir an evvel müspet bir cevap versinler. Ülke gündeminden kamu sözleşmesini çıkarsınlar.”

Atalay, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı başkanlığında 4 kişilik bir komisyon kurulacağını ve işçi tarafını temsil eden sendikalarla bu komisyonun görüşmeler yapacağını da belirtti.

MALİYE’YE YÜRÜYECEKLER

Türk-İş bugün saat 11.00’de Anıtpark’ta toplanacak. Buraya Türk-İş’in kamuda örgütlü bütün sendikalarının yöneticileri gelecek. İşçiler de olacak. Buradan da Hazine ve Maliye Bakanlığı önüne yürüyecek olan Türk-İş, orada açıklama yapacak.