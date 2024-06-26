Asgari ücret ne kadar oldu? Asgari ücrete ara zam geldi mi?

Yayınlanma: 26.06.2024 - 12:13

Güncelleme: 26.06.2024 - 12:13

Milyonlarca çalışan asgari ücrete ara zam gelip gelmeyeceğini araştırıyor. Bu yılın başında yanısayan zammın ardından çalışanlar ara zammın ne kadar olacağını merak ediyor. Gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a çevrildi. Yurttaşlar Işıkhan'dan gelecek açıklamayı bekliyor. Peki, asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücrete ara zam geldi mi? İşte ayrıntılar...

ASGARİ ÜCRETE ZAM GELDİ Mİ?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, asgari ücrete zam yapılmayacağını açıkladı.

Meclis'te AKP Grup Toplantısı öncesinde açıklamalarda bulunan Işıkhan, "Asgari ücrete zam olacak mı?" sorusuna yanıt verdi. Işıkhan ara zam olmayacağını söyledi.

Işıkhan, "Yeni asgari ücret için aralık ayında bir araya geleceğiz" dedi.