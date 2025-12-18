Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan TÜRK-İŞ'e sürpriz ziyaret: 'TÜRK-İŞ'in kararında değişiklik yok'

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2026 yılında uygulanacak asgari ücreti belirlemeye yönelik çalışmalar kapsamında bugün ikinci toplantısını gerçekleştirecek. Süreç, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın ev sahipliğinde yürütülürken, milyonlarca çalışanı ilgilendiren görüşmeler yakından takip ediliyor.

Komisyon, ilk toplantısını 12 Aralık’ta yapmıştı. Bugün saat 14.00’te yapılacak ikinci toplantıda, temel ekonomik göstergelerin masaya yatırılması bekleniyor.

IŞIKHAN TÜRK-İŞ BAŞKANI ATALAY İLE GÖRÜŞTÜ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısı öncesinde Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ile bir araya geldi.

BAKAN IŞIKHAN’DAN GÖRÜŞME SONRASI AÇIKLAMA

Görüşmenin ardından açıklama yapan Bakan Işıkhan, “TÜRK-İŞ'in kararında değişiklik yok. İşçilerden aldığım bilgileri komisyonla paylaşacağım. Çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Rakamlar komisyona gelecek. Ortak bir noktada buluşacağımıza inanıyorum” ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ’TEN ASGARİ ÜCRET MESAJI

TÜRK-İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay ise Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun bugün yapılacak ikinci toplantısına da katılmayacaklarını açıkladı. Atalay, bu kararın bir protesto ya da süreci sabote etme amacı taşımadığını belirterek, “Ama bu, şu demek değil; yani orayı protesto edelim, sabote edelim. Öyle bir niyetimiz hiç olmadı” dedi.

“ASGARİ ÜCRET GEÇİM ÜCRETİ OLDU”

Atalay, asgari ücretin artık bir geçim ücreti haline geldiğini ifade ederek, TÜRK-İŞ’in komisyonda yer almasına rağmen asgari ücretin belirlenmesi konusunda yetkilerinin bulunmadığını dile getirdi.

“ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ”

Öte yandan Bakan Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nın 2026 yılı bütçesine ilişkin TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı sunumda da asgari ücrete ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Işıkhan, “Geçtiğimiz hafta, 2026 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesi için, Asgari Ücret Tespit Komisyonumuzu topladık. İşçi ve işveren temsilcilerimizle görüşerek, sosyal diyalog sürecini aktif bir şekilde sürdürüyoruz. Her yıl olduğu gibi bu yıl da 2026 yılı asgari ücret miktarının çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı ve makroekonomik dengeleri koruyacak ortak bir noktada belirlenmesi için, komisyon olarak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” ifadelerini kullandı.