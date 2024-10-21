Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılında yapılacak asgari ücret zammıyla ilgili ''Yaşam standartlarını iyileştirecek, ekonomimizin de genel istikrarına, yapısına zarar vermeyecek düzeyde belirleneceğini umut ediyorum" ifadelerini kullandı.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Yenidoğan Çetesi' skandalına ilişkin açıklamada bulundu. Işıkhan 2 hastanenin sözleşmesinin feshedildiğini ve olaya karışan hastanelerin ödemelerinin kesildiğini açıkladı.
Vedat Işıkhan ''Özel hastanelere yapılmış ödemeleri, geçmişe dönük olarak faiziyle birlikte sözleşme kapsamındaki cezaları da tahsil ediyoruz" dedi.
CİMER ÇAĞRISI
Işıkhan konuşmasında yurttaşlara yaşadıkları sorunlara ilişkin CİMER'e şikayetlerini yapmaları çağrısında bulunarak ''Bu insanlık dışı olay CİMER'e gelen bir şikayet üzerine gerçekleşti. Bu vatandaşlarımızın takipleriyle mümkün oldu. Tüm suçluların hakettikleri en ağır cezayı alacağından şüphesi olmasın'' ifadelerini kullandı.
ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI
Bakan Işıkhan asgari ücrete 2025 yılında yapılacak zamla ilgili ''Yaşam standartlarını iyileştirecek, ekonomimizin de genel istikrarına, yapısına zarar vermeyecek düzeyde belirleneceğini umut ediyorum" dedi.
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