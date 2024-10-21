Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2025 yılında yapılacak asgari ücret zammıyla ilgili ''Yaşam standartlarını iyileştirecek, ekonomimizin de genel istikrarına, yapısına zarar vermeyecek düzeyde belirleneceğini umut ediyorum" ifadelerini kullandı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'dan 'asgari ücret' açıklaması
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cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 21.10.2024 - 13:14

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Yenidoğan Çetesi' skandalına ilişkin açıklamada bulundu. Işıkhan 2 hastanenin sözleşmesinin feshedildiğini ve olaya karışan hastanelerin ödemelerinin kesildiğini açıkladı.

Vedat Işıkhan ''Özel hastanelere yapılmış ödemeleri, geçmişe dönük olarak faiziyle birlikte sözleşme kapsamındaki cezaları da tahsil ediyoruz" dedi. 

CİMER ÇAĞRISI

Işıkhan konuşmasında yurttaşlara yaşadıkları sorunlara ilişkin CİMER'e şikayetlerini yapmaları çağrısında bulunarak  ''Bu insanlık dışı olay  CİMER'e gelen bir şikayet üzerine gerçekleşti. Bu vatandaşlarımızın takipleriyle mümkün oldu. Tüm suçluların hakettikleri en ağır cezayı alacağından şüphesi olmasın'' ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET AÇIKLAMASI

Bakan Işıkhan asgari ücrete 2025 yılında yapılacak zamla ilgili ''Yaşam standartlarını iyileştirecek, ekonomimizin de genel istikrarına, yapısına zarar vermeyecek düzeyde belirleneceğini umut ediyorum" dedi. 


Etiketler: #Vedat Işıkhan #asgari ücret
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