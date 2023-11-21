Çamaşır makinesi, televizyon, elektrikli süpürge, akıllı telefon... AB'den bozulan ürünlerin tamiri için düzenleme

Yayınlanma: 21.11.2023 - 17:25

Güncelleme: 21.11.2023 - 17:25

Avrupa Birliği (AB), bozulan akıllı telefon, televizyon, çamaşır makinesi, elektrik süpürgesi ve bisiklet gibi ürünlerin daha kolay ve makul fiyatlı tamir edilmesini sağlamak için yeni kurallar getirmeye hazırlanıyor.

Strazburg’da gerçekleştirilen Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurul oturumunda, malların onarımını teşvik edecek yeni tamir hakkı kurallarına ilişkin üye ülkelerle yapılacak müzakere pozisyonunu içeren belge onaylandı.

Buna göre, tüketiciler, bozulan cihazları değiştirmek yerine tamir ettirmeye teşvik edilecek.

Onarım hakkını güçlendirecek yeni önlemler alınacak. Arızalı ürünlerin onarılması kolaylaştırılacak.

Satıcıların, yasal garanti süresi içerisinde malın değiştirilmesinin daha ucuz veya maliyet açısından eşit olması durumunda onarıma öncelik vermesi gerekecek. Bu, sadece tamirin tüketici için uygun veya sakıncalı olmadığı durumlarda geçerli olacak.

TAMİR EDİLEN ÜRÜNE 1 YIL GARANTİ SÜRESİ

Bir ürün onarıldıktan sonra yasal garanti süresi 1 yıl daha uzatılacak.

Tüketiciler, çamaşır makinesi, televizyon, elektrikli süpürge, akıllı telefon ve bisiklet gibi ürünlerde garanti süresi dolduktan sonra da onarım talebinde bulunma hakkına sahip olacak.

Tamiri tüketiciler için daha cazip bir seçenek haline getirmek amacıyla üreticilerin onarım süresince geçici cihazları ödünç vermeleri gerekecek.

Eğer bir ürün tamir edilemiyorsa onun yerine yenilenmiş bir ürün sunulabilecek.

Tüketicilerin yüksek tamir bedeliyle karşılaşmaması sağlanacak. Bağımsız tamirciler ve kullanıcılar, bütün yedek parçalara, onarım bilgilerine ve aletlere makul bir fiyatla erişebilecek.

Yeni kuralların yürürlüğe girmesi için AP ve üye ülkelerin ortak bir yasal metin üzerinde uzlaşması gerekiyor.??????