Çanakkale'de köprü açılışından bir ay sonra feribot ücretlerine yüzde 117 zam yapıldı

20 Nisan 2022 Çarşamba, 14:15

1915 Çanakkale Köprüsü'nün açılmasının ardından feribot seferlerini azaltarak kamuoyunda tepki alan GESTAŞ firması tepkilerinin ardından geri adım atarak seferlerini eski sayısına yükseltmişti. GESTAŞ firması, köprü açılışından bir ay sonra ise bu kez feribot ücret tarifelerine zam yaptı.

KAMYONA REKOR ZAM

Firmanın sitesinde yer alan fiyat bilgilerine göre, 6.50 TL olan yolcu ücreti 10 TL'ye, 25 TL olan motosiklet ücreti 40 TL'ye, 95 TL olan otomobil geçiş ücreti 135 TL'ye, kamyon geçiş ücreti 136 TL'den 295 TL'ye, TIR geçiş ücreti ise 265 TL' den 400 TL'ye yükseltildi.

Öte yandan günlük 45 bin araç garantili 1915 Çanakkale Köprüsü 18 Mart'ta açılmış ve geçiş ücreti Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından “200 liracık” olarak açıklanmıştı.



