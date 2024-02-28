‘Çare üreticiye destek’

Yayınlanma: 28.02.2024 - 04:00

Güncelleme: 28.02.2024 - 04:00

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, hayvancılık sektöründe ithalatı devlet kontrolüne aldıklarını belirterek “Bizim amacımız, en geç üçüncü yılda bu ithalat konusunu artık tamamen sona erdirmek” dedi.

Veteriner Hekimler Derneği Genel Başkanı Gülay Ertürk ise “Yıllardır aynı hikâyeyi dinliyoruz” dedi.

Hayvancılıktaki üretimsel problemlerin ithalatla çözülemeyeceğini, ithalatın sona erebilmesi için ulusal hayvancılık politikası gerektiğini vurgulayan Ertürk’ün önerilerinden bazıları şöyle:

Sözleşmeli alımlar yaygınlaştırılmalı. Et, süt ve bunların ürünlerinin fiyatları devlet sübvansiyonlarıyla tüketici lehine ayarlanmalı.

Hayvancılık desteklemeleri bütçe görüşmelerinden hemen sonra, gecikmeden yayımlanmalı ve destekler zamanında verilmeli.

Halihazırda hayvancılık işletmelerinin yaklaşık yüzde 85’i küçük aile işletmesi şeklindedir. Hayvancılık işletmeleri, aile işletmesi ve ticari işletme olarak yeniden tanımlanmalı.

Yetiştirici ve üreticilere faizsiz ve uzun vadeli krediler veya hibeler verilmeli.

Hayvan sayıları ve hayvansal üretim raporları doğru biçimde ortaya konmalı.







