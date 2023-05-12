Cari açık korkutuyor

Yayınlanma: 12.05.2023 - 03:00

Güncelleme: 12.05.2023 - 03:00

Merkez Bankası’nın “Ödemeler Dengesi Gelişmeleri, Mart 2023” raporuna göre Mart 2022’de 5.6 milyar dolar olan cari açık Mart 2023’te 4.5 milyar dolara inse de ilk üç ayda 17.8 milyar dolardan 23.6 milyar dolara yükseldi. Mart 2023 sonu itibarıyla da son 12 aylık cari açık 54.2 milyar dolar oldu. Ayrıca aylık cari açık 17. ayına ulaştı. Yine verilere göre Mart 2023’te ödemeler dengesi tanımlı aylık dış ticaret açığı 6.3 milyar dolar oldu. Seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 2.1 milyar dolar düzeyinde. Finans hesabı kapsamında portföy yatırımları ise 1 milyar dolar net çıkış kaydetti.

Öte yandan kaynağı belirsiz döviz giriş çıkışını gösteren “net hata ve noksan” hesabı Mart 2023’te 2.4 milyar dolarlık çıkışın olduğunu gösterdi. Bu nedenle geçen yılın ilk üç ayında 5.7 milyar dolar giriş yönünde sonuç veren bu hesap bu yılın aynı döneminde 800 milyon dolarlık çıkışa işaret etti.

SUUDİ GÖNDERMESİ

Sonuçları sosyal medya hesaplarından yorumlayan isimlerden Prof. Dr. Hakan Kara “Yılın ilk çeyreğinde dış açık tüm zamanların en yüksek seviyesine çıktı” derken Prof. Dr. Özgür Demirtaş ise dış ticaret verilerine dikkat çekti: “Ekonomi iflas noktasında. Dış ticaret açığı rekor üzerine rekor kırıyor. Nas Ekonomi Modeli ülkeyi duvara çarptı.”

Suudi Arabistan göndermesi yapan Uğur Gürses, şunları kaydetti: “Yılın ilk 3 ayında 23.5 milyar dolar cari açık vermişsin, buna karşın giren finansman 10.1 milyar dolar. Bunun yarısı da Suudi mevduatı. Bu mevduatı da cinayet dosyasını faile teslim ederek sağlamışsın. Bu hale düşecek ülke miydik?”