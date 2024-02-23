CarrefourSA e-şarj yatırımlarına devam ediyor

Elektrikli araç şarj istasyonu yatırımları devam ediyor. 25 mağazasında şarj noktası olan CarrefourSA, elektrikli araç kullanıcılarına daha fazla erişim imkânı sunarken, 3 ay içerisinde 40 mağazada şarj noktasına ulaşmayı hedefliyor.

cumhuriyet.com.tr
Yayınlanma: 23.02.2024 - 12:49
CarrefourSA e-şarj yatırımlarına devam ediyor
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CarrefourSA, elektrikli şarj istasyonlarıyla doğaya olan yatırımlarını da sürdürüyor. Finansal uygulamaları ön planda tutarak, doğa dostu bir geleceğe katkıda bulunmak için 25 mağazasındaki 31 şarj noktasıyla yılda 20 binden fazla elektrikli araç kullanıcısına hizmet vermeyi hedefliyor. 

HEDEF 3 AYDA 40 İSTASYON

“Dünyada ve Avrupa’da artan elektrikli araç kullanımı ile birlikte e-şarj istasyonlarının da sayısının her geçen gün arttığını görüyoruz” diyen CarrefourSA İcra Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Yardımcısı Bulut Batum ise şunları söylüyor: “Bugün birçok müşterimizin de elektrikli araçları tercih ettiğini gözlemliyoruz. Müşterilerimiz gibi biz de doğa için doğrusunu yapmak istiyoruz. Bu doğrultuda yeni nesil araçların kullanılmasını destekliyor, otoparklarımıza şarj istasyonları kuruyoruz. CarrefourSA olarak ilk kez 2020 yılında Sabancı Holding grup şirketlerimizden EnerjiSA ile başladığımız iş birliğimizde 25 hizmet noktasına ulaştık. Müşterilerimizin tamamen online bir sistem üzerinden kredi kartlarıyla ödemelerini yapabildikleri ve şarj dolumu sırasında CarrefourSA mağazalarında diledikleri gibi zaman geçirebildikleri hizmet ağımızı 2024 yılında büyütmeye devam edeceğiz. Hedefimiz yıl sonuna kadar 60 şarj istasyonuna ulaşmak.”

 


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