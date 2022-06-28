Çay Kanunu Tasarısı Meclis’te: ‘Teklif üreticiyi yok sayıyor’

28 Haziran 2022 Salı, 10:41

AKP, Çay üretimi ve çay fiyatlarının açıklanmasını da içeren ‘Çay Kanununda Değişiklik’ öngören yasa teklifini TBMM Başkanlığı’na sundu.

DİSK/GIDA-İŞ Sendikası Genel Başkanı Seyit Aslan, çay kanunu tasarısına tepki gösterirken tasarının geri çekilmesi, mevsimlik işçilerin kadroya alınması ve sendika seçme özgürlüğü önündeki engellerin kaldırılması çağrısında bulundu.

Çay kanunuyla çay üreticilerine ve Çaykur işçilerine son darbeyi vurup, çay üretiminin bütünüyle serbest piyasanın kaderine terk edilmek istendiğini belirten Aslan “Bu kanun aynı zamanda Çaykur'un uzun zamandır satılacak söylemlerinin gerçekleşebileceği ve satışı için yol temizliği anlamına geliyor” uyarısında bulundu.

‘ÇAY ÜRETİCİLERİNİ KAPSAMIYOR’

AKP'nin hazırladığı çay kanunu teklifine dair Cumhuriyet'e konuşan Çay Üreticileri Meclisi'nden Dursun Ali Koyuncu çay üreticilerinin özel sektöre teslim edildiğini belirtti. Çay üreticilerinin içinde olduğu, üreticilerin sorunlarına çözüm olacak bir çay kanunu talep ettiklerini belirten Koyuncu "Bu teklif çay üreticilerini kapsamıyor, bu sadece özel sektörün talepleri doğrultusunda oluşturulmuş bir tekliftir" ifadelerini kullandı.

‘SERMAYENİN İNSAFINA KALACAK’

Yasanın kabul edilmesiyle beraber çay üreticisinin kaderinin serbest piyasanın insafına kalacağını belirten Koyuncu "Çaykur'u yok sayan teklif üreticiyi serbest piyasanın önüne bırakır. Çaykur her ne kadar iktidarın politikalarını benimsese de devletin belirlediği taban fiyat çay üreticiler için çok önemli. Çay taban fiyatının belirlenmesi üreticinin özel sektöre karşı elini güçlendiren tek şey" diye konuştu. Öte yandan Çay fiyatının Ulusal Çay Konseyi tarafından belirlenecek olmasına karşı üreticinin yok sayıldığını vurgulayan Koyuncu “Sözleşmeli Üreticiliğin’ getirilmesiyle beraber de sermaye grupları korunacak ve üreticiyi kendi toprağında özel sektöre muhtaç halde bırakacaktır” dedi.