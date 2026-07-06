ÇAYKUR'dan kuru çaya bir zam daha: 2026'nın üçüncü fiyat artışı yürürlüğe girdi

ÇAYKUR, 2026 yılı içinde kuru çay ürünlerine bir kez daha zam yaptı. Edinilen bilgilere göre, kurum tarafından üretilen tüm kuru çay çeşitlerine yüzde 15 oranında fiyat artışı uygulanacak.

Kısa adı ÇAYKUR olan Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü, 2026 yılı yaş çay alım kampanyasını 20 Mayıs'ta başlatmıştı. Kurum, kampanya öncesinde 8 Nisan 2026 tarihinde kuru çay fiyatlarına yüzde 10 oranında ilk zammı yaparken, ikinci fiyat artışı ise 22 Mayıs 2026'da yüzde 15 olarak uygulanmıştı.

2026 YILINDA ÜÇÜNCÜ ZAM

Son yüzde 15'lik artışla birlikte ÇAYKUR, 2026 yılının ilk yedi ayında kuru çay fiyatlarına kümülatif olarak yaklaşık yüzde 40 oranında zam yapmış oldu.

Öte yandan, 2026 yılı yaş çay alım fiyatı kilogram başına 35 TL olarak açıklanırken, yaş çay alım fiyatındaki yıllık artış oranı da yaklaşık yüzde 38 olarak gerçekleşmişti.

YENİ FİYATLAR 6 TEMMUZ'DA YÜRÜRLÜĞE GİRİYOR

ÇAYKUR'un tüm kuru çay ürünlerinde uygulayacağı yüzde 15 oranındaki yeni fiyat artışının, 6 Temmuz 2026 Pazartesi gününden itibaren geçerli olacağı belirtildi.

Edinilen bilgilere göre, söz konusu fiyat artışı Bakanlık tarafından da onaylanarak kesinleşti.