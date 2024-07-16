ÇAYKUR kontenjanı yine düşürdü!

ÇAYKUR, 50 kilogramdan 30 kilograma düşürdüğü kontenjanın bugünden itibaren dekara 25 kilogram olarak uygulanacağını duyurdu.

İHA
Yayınlanma: 16.07.2024 - 10:15
ÇAYKUR kontenjanı yine düşürdü!
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İkinci sürgün yaş çay kampanyası devam ederken, üreticiler 2 günlük hafta sonu tatili ve ardından gelen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü tatilini fırsat bilerek çay bahçelerine girdi. 

Bu nedenle Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü’ne (ÇAYKUR) ait fabrikalarda ve yaş çay alım evlerinde yığılmalar meydana geldi. 

Çayda kalitenin düşmesinin önüne geçmek isteyen ÇAYKUR, geçtiğimiz gün 30 kilograma düşen kontenjanı 2. kez düşürdü. 

ÇAYKUR yaptığı yeni açıklamada, kontenjanın bugünden itibaren dekar başına 25 kilograma düştüğünü açıkladı. 

Kurum tarafından üreticilere gönderilen kısa mesajda, “Değerli üreticimiz, yaş çay alımlarımız 16.07.2024 Salı günü itibarıyla dekara 25 kg üzerinden yapılacaktır” ifadelerine yer verildi. 


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