ÇAYKUR'un 18 fabrikasında çay alımını durdurmasına üretici isyan etti: Çayın fiyatı belli değil, özel sektör ne yapacak belli değil

Yayınlanma: 08.05.2024 - 17:01

Güncelleme: 08.05.2024 - 17:01

Yaş çay hasatının 4 Mayıs'ta başladığını duyuran Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR), çay alım yerlerinde yaş çay taşımacılığı yapan kamyon kooperatifinin zam talebini reddedince, kooperatife üye 600 kamyon çay taşımama kararı aldı.

Yaşanan bu gelişmenin ardından Çaykur, 18 fabrikasında yaş çay alımlarını durdurdu. Çay üreticileri ise duruma tepki gösterdi. Çay üreticileri, Çaykur’un çay almaması nedeniyle özel sektöre çayını satmak zorunda kalacaklarını, hükümetin ise 2024 yılı yaş çay fiyatını açıklamaması nedeniyle çayı kaç paraya sattıklarını da bilmediklerini belirterek yaşananlara isyan etti.

"ÇAYIN FİYATI BELLİ DEĞİL, ÖZEL SEKTÖR NE YAPACAK O DA BELLİ DEĞİL’’

Çay ürettiricisi bir yurttaş şunları söyledi:

"Çaylar alım yeri kapısında değil, çay topladığımız yerlerin, yolların kenarında, arabaların üzerinde yaklaşık 4 gündür çay veremiyoruz. Kamyon yok, nakliye olmadığı için burada hiç çay alınmadı. Aşağıda fabrikanın yanında bir alım yeri var, bir gün oraya verdık, şimdi oraya da çay veremiyoruz. Bazı özel sektörler alıyor, onlara vermeye çalışıyoruz. Çay toplayacak mıyız, toplamayacak mıyız belli değil. Yani bize bir haber verseler. Bugün yine bir toplantı olmuş, yine bir anlaşma çıkmadı kamyoncularla beraber. Ne olacağını bilmiyoruz, sonucu ne olacak belli değil, çayın fiyatı belli değil, özel sektör ne yapacak o da belli değil. Bu şekilde topluyoruz, bekliyoruz, yapacak başka bir şeyimiz yok."

"ÇAYKURUN ÇAY ALIM YERİNİN KAPISINDAN ÇAYIMIZI ÖZEL SEKTÖRE GETİRECEĞİZ’’

Çay üretici bir diğer yurttaş "Çayımızı topladık ama veremiyoruz, veremediğimiz için özel sektörü arayıp oraya götüreceğiz, alım yerinin kapısından çayı özel sektöre getireceğiz. Büyüklere sesleniyoruz; çay müstahsillerini mağdur ettiler bu sene. Daha önce hiç böyle olmamıştı bu seneye kadar. Perişanız... Özel sektöre vereceğiz çayı, daha da bugün toplamayacağız, bakalım devletimiz ne söyleyecek bize, ona göre toplayacağız çayımızı" dedi.

"ARABA YOK, İŞÇİ YOK; PERİŞAN OLDUK, YETER ARTIK’’

Başka bir çay üreticisi, "Çaykur çayımızı almıyor, mağdur etti bizi, perişan etti bizleri. Araba yok, işçi yok, bunca sene vardı şimdi neden yok? Mecbur gideceğiz özele, elimize çayı yakamayız, perişan olduk, yeter artık” diye konuştu.