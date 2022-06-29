CDS yeniden yükselişe geçti

29 Haziran 2022 Çarşamba, 10:51

BDDK'nın TL ticari kredi kullanımına ilişkin açıkladığı yeni koşulların ardından kurda kısmı düşüş yaşanmıştı. Karar öncesi 17,36 seviyelerinde yer alan dolar/TL kuru, açıklamanın ardından 16,50 seviyelerine gerilemişti. Kararın ardından Türkiye'nin 5 yıllık CDS'leri 784 baz puana geldi. Türkiye’nin iflas riskini gösteren CDS’ler geçen haftalarda 854’lere tarihi rekorlar kırarak, ekonomi gündeminde en çok konuşulan konuların başında gelmişti. 5 yıllık CDS’ler 850 baz puanları görürken 1 yıla kadar olan vadelerde bu oranlar 1000 baz puan seviyesinin de üzerine çıktı. 5 yıllık CDS’ler 770’li seviyelere, 1 yıllık CDS’ler ise 725’li seviyelere gevşemişti. Bugün ise doların 16,68 seviyelere seyrettiği anlarda CDS yeninden yükselmeye başladı ve 883’ün üzerine çıktı.

CDS NEDİR?

CDS (credit default swap) risk primi borç alacak ilişkisinde borcun ödenmeme riskini hesaplamak için kullanılan bir finansal orandır.

Ülkeler arasında yapılacak olan ticari anlaşmalarda borcun ödenmeme riskine karşı alacaklı tarafın sigortalama bedeli olarak borca yansıyor. CDS primi yüksek olan ülkelerin kredi maliyeti de yükseliyor.



