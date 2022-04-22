Çelik üretimi Türkiye'de yüzde 2,9 düştü
Mart ayında küresel ham çelik üretiminin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 5,8 düşerek 161 milyon ton olduğunu açıkladı. Türkiye'nin üretimi aynı ayda yüzde 2,9 düşüle 3,3 milyon ton oldu.
Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), verilerine göre, Çin'in ham çelik üretimi yüzde 6,4 düşüşle 88,3 milyon ton oldu. Aynı dönemde Güney Kore'nin üretimi yüzde 6,1 düşüşle 5,7 milyon ton, Hindistan'ın üretimi yüzde 4,4 artışla 10,9 milyon ton olarak gerçekleşti.
Türkiye'nin üretimi aynı ayda yüzde 2,9 düşüle 3,3 milyon ton oldu. Ocak-Mart'ta Türkiye'nin üretimi yüzde 4,7 düşüşle 9,4 milyon ton oldu.
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