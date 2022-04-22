Çelik üretimi Türkiye'de yüzde 2,9 düştü

22 Nisan 2022 Cuma, 15:15

Dünya Çelik Birliği (Worldsteel), verilerine göre, Çin'in ham çelik üretimi yüzde 6,4 düşüşle 88,3 milyon ton oldu. Aynı dönemde Güney Kore'nin üretimi yüzde 6,1 düşüşle 5,7 milyon ton, Hindistan'ın üretimi yüzde 4,4 artışla 10,9 milyon ton olarak gerçekleşti.



Türkiye'nin üretimi aynı ayda yüzde 2,9 düşüle 3,3 milyon ton oldu. Ocak-Mart'ta Türkiye'nin üretimi yüzde 4,7 düşüşle 9,4 milyon ton oldu.