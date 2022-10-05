Çeltik alım fiyatları ton başına 1000 lira artırıldı

05 Ekim 2022 Çarşamba, 16:49

Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Edirne Valiliğince Türkiye'nin en çok çeltik üretiminin yapıldığı İpsala Ovası'nda düzenlenen hasat etkinliğine telefon bağlantısıyla katıldı.

Çiftçileri selamlayan Bakan Kirişci, Türkiye'nin her bir yanında bereketli bir hasat dönemi geçirildiğini söyledi.

Kirişci, TMO'nun 2022 yılı çeltik alım fiyatlarının 13 Eylül'de açıklandığını anımsatarak, bir önceki yıla göre ton başına baldo çeşit çeltik için yüzde 173 artışla 15 bin lira, Osmancık çeşidi için yüzde 200 artışla 13 bin 500 lira, luna çeşidi için yüzde 213 artışla 12 bin 500 lira fiyat verildiğini dile getirdi.

Kirişci, şunları kaydetti: "Gelişen piyasa koşullarını dikkate alarak çeltik fiyatlarını her çeşit için ton başına 1000 lira artırıyoruz. Buna göre TMO alım fiyatları, baldo çeşit için 16 bin liraya, Osmancık çeşit için 14 bin 500 liraya, luna çeşit için 13 bin 500 liraya yükseltilmiştir. Bu fiyat farkından bugüne kadar TMO'ya ürün teslim eden üreticilerimiz de faydalanacaktır."