Cem Boyner'den ekonomi yönetimine 'Mısır' çıkışı: 'Kimse güle oynaya gitmiyor'

Boyner Grup Yönetim Kurulu Başkanı Cem Boyner, son dönemde Türk sanayicilerinin Mısır'a yaptığı yatırımların temel nedeninin daha fazla kazanç elde etmek değil, üretimi sürdürebilmek olduğunu belirtti.

Üreticilerin Mısır'a yatırım kararını isteyerek almadığını ifade eden Boyner, "Kimse güle oynaya gitmiyor. Başka yol bulamadıkları için tesislerini taşıyorlar" dedi.

Türkiye'nin nitelikli iş gücü ve sanayi kapasitesini kaybetme riskiyle karşı karşıya olduğuna dikkat çeken Boyner, "Vasıfsız göç alıyor, vasıflı insanımızı kaçırıyoruz. Sanayi de bu süreçten kaçmaya başladı. Bu planda yoktu. Üretimin matematiğini bu topraklarda yeniden kurmak zorundayız" değerlendirmesinde bulundu.

BOYNER GRUBU ÜRETİME DEVAM EDECEK

Cem Boyner, Boyner Grup olarak Türkiye'de üretimden vazgeçmeyeceklerini ve katma değerli ihracata odaklanmayı sürdüreceklerini söyledi.

Boyner, "Bu dönemde daha fazla içimize döndük. Sıfır hata ve sıfır kaçak politikamızla üretmeye devam ediyoruz. Buradayız ve kalıcıyız" ifadelerini kullandı.

'MISIR BİR TERCİH DEĞİL, ÇARESİZLİĞİN SONUCU'

Türkiye'nin önde gelen ihracatçıları, üreticileri ve vergi rekortmenlerinin Mısır'a yöneldiğine işaret eden Boyner, bunun temel nedeninin kârlılık değil sürdürülebilirlik olduğunu vurguladı.

Boyner şu değerlendirmelerde bulundu:

Mısır'a gitmek bir tercih veya daha çok kazanma arzusu değil; sanayici için bir tutunabilme kavgasıdır. Son 3 yılda uygulanan ekonomi politikaları sürdürülebilir olamadı ve sanayimiz rekabetçi avantajlarını kaybetti. Türkiye'de üretmenin matematiği tutmayınca, sanayici ya işten vazgeçmek ya da üretip satabileceği başka bir coğrafyaya gitmek zorunda kalıyor. Kimse kendi evini, düzenini bırakıp tesisini başka bir yere taşımak ve lig değiştirmek istemez; yaşanan bu durum bir politikanın değil, maalesef politikasızlığın sonucu.

Mısır'ın Türkiye'den daha öngörülebilir bir ülke olmadığını belirten Boyner, "Mısır'a giden meslektaşlarımız hiç akılsız değil; olan biteni önceden görüp kendilerini yedekliyorlar. Ancak bu gidişat Türkiye ekonomisi ve istihdamı için doğru değil. Bizim için tek bir kişiyi bile istihdamdan düşürmemek, arkada bırakmamak esastır" dedi.

'ENFLASYONLA MÜCADELEDE SİLAHLAR ESKİDİ'

Türkiye'nin maliyet enflasyonu ile mücadele ettiğini, iç talebin zayıf kaldığını ve mevcut maliyetlerle ihracat yapmanın cazibesini yitirdiğini belirten Boyner, enflasyonla mücadelede kullanılan araçların yetersiz kaldığını savundu.

Boyner, "Hep aynı üç silahı kullana kullana eskittik. Bu silahlarla gelebileceğimiz sınır yüzde 30'lar seviyesiydi ve orada takıldık. Artık arzı artırmamız, maliyetleri düşürmemiz ve sanayimizi yeniden üretim kapasitesine yatırım yapabilir hale getirmemiz gerekiyor" ifadelerini kullandı.

TÜRKİYE'DE ÜRETİMİN MALİYETİNE DİKKAT ÇEKTİ

Boyner Grup'un katma değeri yüksek üretime odaklandığını belirten Cem Boyner, Altınyıldız bünyesinde üretilen bir kilogram ürünün değerinin 45 doların üzerine çıktığını söyledi.

Bahariye'nin gruba katılması ve müşteri ağının genişlemesiyle üretim hacminin 6 milyon metrekareye yaklaştığını belirten Boyner, bu hacmin yüzde 65'inin ihracata yönlendirildiğini ifade etti.

Girdi maliyetleri nedeniyle kaybedilen müşteriler bulunduğunu da aktaran Boyner, Türkiye'de yapılacak yatırımlarla maliyetlerin düşürülmesi halinde sanayicilerin başka ülkelere yönelme ihtiyacının ortadan kalkacağını söyledi.

Boyner, "Kimse kendi evini bırakıp tesisini başka bir coğrafyaya taşımak istemez" dedi.

'80 MİLYONLUK NÜFUS AL-SAT İLE YAŞAYAMAZ'

Capital dergisine konuşan Boyner, Türkiye ekonomisinin üretim odaklı bir yapıya ihtiyaç duyduğunu vurgulayarak "Türkiye 3 yıllık bir ülke değil, ben de 3 yıldır iş hayatında değilim. Geçtiğimiz 40 yılı yokmuş gibi sayamayız ve bugünkü durumun kalıcı ve kader olduğunu düşünemeyiz. Bu da geçecek. Yeter ki birkaç yeşil ot kalsın ki, suladığımız zaman tekrar çimler çıksın… Üretmezsen zenginleşemezsin. 80 milyonluk nüfus al-sat ile yaşayamaz. Tarımdan sanayiye üreterek yaşar, gelişir" ifadelerini kullandı.