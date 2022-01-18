Cem Küçük canlı yayında EYT için tarih verdi
İktidara yakınlığıyla bilinen Cem Küçük, AKP'nin Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) açıklamasını değerlendirdi. Küçük, EYT için tarih verdi.
AKP Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesini bekleyen milyonlar için açıklamalarda bulundu.
Düzenleme için 2022 yılını işaret eden Akbaşoğlu, “Emeklilikte yaşa takılanlar diye kavramsallaştırılan bir yapılanma söz konusu. Bunun özü ve özetine baktığımız zaman bu AKP iktidarından yani 2002 yılından önce bir düzenlemeyi ifade ediyor” ifadelerini kullandı.
Akbaşoğlu ayrıca “EYT'li kardeşlerimizin durumu çalışma programımızın içerisinde yer alıyor. İnşallah 2022 yılı içerisinde EYT'lilerle ilgili de ne yapacağımızın müjdesini, Çalışma Bakanı'mızla beraber paylaşacağız. EYT’li kardeşlerimizin durumunu 2022 yılı içerisinde ele alarak bu konuyla ilgili hakikaten onların da memnun olacağı ‘Allah razı olsun' diyeceği bir noktaya inşallah getireceğiz” açıklamasında da bulundu.
"BAHAR AYLARINDA BUNUNLA İLGİLİ..."
İktidara yakınlığıyla bilinen Cem Küçük ise, sunduğu sabah programında "Bahar aylarında bununla ilgili haber gelir. AK Parti önce 3600 Ek göstergeyi çıkaracak. Memur ve memur emeklileri için. Ondan sonra da Emeklilikte Yaşa Takılanlar gelecek gündeme. Bununla ilgili bir çalışma olacak" değerlendirmesinde bulundu.
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