Çemtaş, üretime ara veriyor

04 Ocak 2023 Çarşamba, 09:59

Çemtaş Çelik Makina Sanayi, çelikhane ve haddehane ünitesinde 5 iş günü üretime ara veriyor. Bursa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bulunan ve 1970'den bu yana üretim yapan şirket mevcut piyasa koşullarına göre pozisyon aldıklarını açıkladı.

Çemtaş’tan Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan açıklamada, “Mevcut piyasa koşulları gereği kaynakların etkin kullanılması ve planlı bakım çalışmalarının yapılması amacıyla 4 Ocak - 09 Ocak tarihleri arasında 5 işgünü Çelikhane ve Haddehane Ünitemizde üretime ara verilecektir. Denge Çubuğu Ünitemiz üretime devam edecektir” denildi.