Cevdet Yılmaz'dan enflasyon tahmini: 'Tam söyleyemem ama...'

Yayınlanma: 24.09.2023 - 14:45

Güncelleme: 24.09.2023 - 14:45

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, ekonomi gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Yılmaz gelecek yıl için enflasyon tahmininde bulunurken ortalama yüzde 33 bulan TÜFE oranı hesapladıklarını ifade etti.

"TEDBİRLERİN ENFLASYONA OLUMSUZ YANSIMASI OLDU"

"Enflasyonun yönünü tekrar aşağı doğru çevirmesi ne zaman mümkün olacak?" sorusuna Yılmaz, şu yanıtı verdi:

"Şu anda bir geçiş sürecindeyiz, politikalarda birtakım güncellemeler oldu. Yeni bir dönem başladı. Enflasyonla mücadele de bu dönemin hakikaten en temel önceliklerinden bir tanesi. Geçici olarak enflasyonda bir yükseliş var bu geçiş döneminin şartlarından kaynaklanan. Kurda ciddi bir hareketlilik oldu biliyorsunuz. Maaş ve ücretlerde ciddi artışlar oldu. Diğer taraftan enerji fiyatlarında dünyada beklentilerin aksine bir yükseliş gerçekleşti. O da doğrudan zaten biliyorsunuz etkiliyor birtakım kalemleri. Bunun dışında bütçe açığını aşağı çekebilmek için birtakım tedbirler aldık doğrusu onların da enflasyona geçici olarak olumsuz yansımaları da oldu. Bütün bunları bir araya getirdiğiniz zaman geçici bir artış söz konusu. Ama bir taraftan da güncellenmiş bir politikalar, kararlı uygulamalar var. Belirsizliklerin azaldığı yeni bir döneme girmiş durumdayız.

"TAM SÖYLEYEMEM AMA"

Dolayısıyla bir süre sonra bu geçici yükseliş yerini düşüşe bırakacaktır. Aylık bazda düşüşleri daha erken göreceğiz. Bu sene sonuna doğru, gelecek senenin başlarında bu aylık bazdaki gelişmeleri göreceğiz. Yıllık bazdaki gelişmeleri ise daha çok 2024'ün ortaları gibi görmüş olacağız. Çünkü bir baz etkisi oluştu. Bu temmuz, ağustosta ciddi bir yükseliş oldu. Bundan sonraki aylarda öyle bir artış beklemiyoruz doğrusu."

Yılmaz, "Seneye bu vakitler kaç olur mesela enflasyon?" sorusuna, "Tam bu vakitleri söyleyemem ama ortalama bir hesabımız var yüzde 33 olarak ve bu da gerçekleştirilebilir bir rakam diye düşünüyorum" karşılığını verdi.