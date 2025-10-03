Çeyrek, gram ve yarım altın ne kadar oldu? 3 Ekim 2025 güncel altın fiyatları

Piyasaları etkileyen altın ve döviz kurundaki dalgalanmalar yatırımcılar tarafından merakla izleniyor.
Yurttaşlar, “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” sorusunu soruyor.
İşte 2 Ekim 2025 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları…
GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI
Gram altın satış fiyatı: 5.150,01 TL
Çeyrek altın satış fiyatı: 8.731,00 TL
Yarım altın satış fiyatı: 17.473,00 TL
Tam altın satış fiyatı: 34.745,30 TL
Cumhuriyet altını satış fiyatı: 34.811,00 TL
Gremse altın satış fiyatı: 87.129,69 TL
Ons altın satış fiyatı: 3.844,84 Dolar