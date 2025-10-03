Cumhuriyet Gazetesi Logo
Çeyrek, gram ve yarım altın ne kadar oldu? 3 Ekim 2025 güncel altın fiyatları

Çeyrek, gram ve yarım altın ne kadar oldu? 3 Ekim 2025 güncel altın fiyatları

3.10.2025 09:52:00
Güncellenme:
Haber Merkezi
Takip Et:
Çeyrek, gram ve yarım altın ne kadar oldu? 3 Ekim 2025 güncel altın fiyatları

Altın alım ve satımı yapacaklar ile yatırımcılar altındaki güncel fiyatları merak ediyor. İşte 3 Ekim 2025 Cuma gününde çeyrek, gram ve yarım altın fiyatları...

Piyasaları etkileyen altın ve döviz kurundaki dalgalanmalar yatırımcılar tarafından merakla izleniyor.

 

Yurttaşlar, “Gram altın, çeyrek altın, ons altın fiyatı bugün ne kadar?” sorusunu soruyor. 

 

İşte 2 Ekim 2025 Perşembe gününün ilk saatlerinde güncel altın fiyatları…

 

GÜNCEL ALTIN SATIŞ FİYATLARI

Gram altın satış fiyatı: 5.150,01 TL

Çeyrek altın satış fiyatı: 8.731,00 TL

Yarım altın satış fiyatı: 17.473,00 TL

Tam altın satış fiyatı: 34.745,30 TL

Cumhuriyet altını satış fiyatı: 34.811,00 TL

Gremse altın satış fiyatı: 87.129,69 TL

Ons altın satış fiyatı: 3.844,84 Dolar

İlgili Konular: #altın #çeyrek altın