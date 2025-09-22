Ceza gelirlerinde rekor artış: Enflasyonun üç katı para cezası yolda!

Bütçe, iki ay aradan sonra yeniden fazla verirken, para cezası kalemi de performansını yükseltti. Yılın tamamında 245 milyar lira gelir hedeflenen para cezası kaleminde, ağustos sonunda kesilen ceza tutarı 1 trilyon lirayı aştı. Bunun 158,8 milyar lirası tahsil edilebildi. Trafik cezalarında ise bütçede öngörülen 55 milyar 42 milyon liranın yerine 83 milyar 99 milyon lira ceza kesildi; bunun 44,7 milyar lirası tahsil edildi.

GENEL BÜTÇE GELİRLERİNDE TAHAKKUK VE TAHSİLAT DURUMU

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ağustos ayı bütçe gerçekleşmesine göre, ağustos sonu itibarıyla genel bütçe gelirlerinin tahakkuk miktarı 11 trilyon 167 milyar lira ile yılın tamamındaki 12,6 trilyon liralık hedefin yüzde 88’ine ulaştı. Ancak tahsilat bu tutarın yüzde 69,8’ine karşılık gelen 7 trilyon 799 milyar lirada kaldı. Tahakkukun büyük kısmını 8 trilyon 368 milyar lira ile vergi gelirleri oluştururken, tahsilat oranı yüzde 82,1 ile 6 trilyon 871 milyar liraya ulaştı. Vergi gelirlerinin en önemli kalemlerini 3 trilyon lira ile gelir, kâr ve sermaye kazançları vergisi, 3,2 trilyon lira ile de dahilde alınan mal ve hizmet vergileri oluşturdu.

PARA CEZALARINDA YILIN İLK 8 AYI REKOR KIRILDI

Ekonomim'den Hüseyin Gökçe'nin haberine göre 2025 yılı ocak-ağustos döneminde kesilen para cezaları, geçen yılın tamamına göre yüzde 18 artış gösterdi. 2024 yılında bütçenin yüzde 10’una denk gelen 850 milyar lira ceza kesilmişken, bu yılın ilk 8 ayında kesilen toplam ceza 1 trilyon 1 milyar liraya ulaştı. Bütçe kanununda yılın tamamında 245 milyar lira hedeflenmişti; ancak sekiz aylık dönemde bu hedefin dört katı kadar ceza tahakkuk ettirildi.

Yılın kalan dört ayında da ceza performansı benzer şekilde devam ederse, yıl sonunda toplam 1,5 trilyon liralık ceza kesilmiş olacak. Bu da bütçede öngörülen hedefin yaklaşık altı katına denk geliyor. Böylece, geçen yıl kesilen 849 milyar liralık para cezasının yüzde 18 üzerine çıkan cezalar, yılsonunda geçen yılın yüzde 76 fazlasına ulaşacak. Beklenen enflasyon oranı yüzde 30 iken, bu yıl kesilen para cezaları bunun yaklaşık üç katına denk geliyor. Kesilen cezaların 602 milyar lirası vergi cezalarından, 234 milyar lira idari ve 78 milyar lira da yargı para cezalarından oluştu.

TRAFİK CEZALARINDA HEDEFİN ÜZERİNDE PERFORMANS

Bütçe kanununda 55 milyar 42 milyon lira öngörülen trafik para cezalarında, ağustos sonu itibarıyla kesilen ceza tutarı 83 milyar 99 milyon liraya ulaştı. Tahsil edilen tutar ise 44 milyar 760 milyon lira oldu.

GEÇMİŞ YILLARDA DA HEDEF AŞILDI

2025’te bütçe hedefinin üzerinde ceza kesilmiş olsa da, geçmiş yıllarla kıyaslandığında farkın en az gerçekleşeceği yıl olacağı öngörülüyor. Örneğin 2024’te 100 milyar lira hedeflenmişken 850 milyar lira ceza kesilmişti. 2023’te hedef 63 milyar lirayken 529 milyar lira, 2022’de 29 milyar lira hedeflenmişken 454 milyar lira para cezası kesilmişti.