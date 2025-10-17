CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk: Tekstilde durum kötü değil çok kötü

Türkiye tekstilinin kalbi sayılan Bursa’da üretimin neredeyse durma noktasına geldiği belirtiliyor. Yıldırım ilçesinde özellikle bebek ve çocuk giyiminde dünyaya ihracat yapan Vişne Caddesi'nin bugün kiralık ve satılık tabelalarıyla dolu hale geldiği ifade ediliyor.

CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, geçen hafta Vişne Caddesi’nde sanayicilerle bir araya gelerek sektörde yaşanan çöküşü yerinde inceledi. Görüşmelerin ardından TBMM’de yaptığı açıklamada, “Bursa tekstilin en marka kentidir. Vişne Caddesi, Yıldırım bölgesiyle birlikte yıllarca Türk malı kalitesiyle dünya pazarlarında adını duyurdu. Bugün ise üretim kapasitesi yüzde 30’un altına inmiş durumda. Türkiye’de tekstil adeta bitme noktasına geldi” dedi.

Öztürk, beş yıl öncesine kadar bölgedeki her yerin dolu olduğunu hatırlatarak, “Zeytinburnu ve Vişne Caddesi showroom bölgesiydi. Bir yer boşalacaksa bir yıl önceden kontrat yapılır, peşin ödenirdi. Bugün aynı cadde boyunca satılık ve kiralık tabelalarıyla karşılaşıyoruz. Bu manzara, tekstil sektörünün çöküşünün somut göstergesidir” ifadelerini kullandı.

"DÜŞÜK KUR, YÜKSEK FAİZ, ARTAN MALİYET"

Öztürk, sektörün içinde bulunduğu krizin temel nedenlerini şu şekilde sıraladı:

•Düşük kur ve yüksek faiz politikaları

•Artan lojistik maliyetleri

•Gümrük vergilerinin yükü

•Markalaşma desteğinin yetersizliği

"İSTİHDAMIN BELKEMİĞİ ÇÖKÜYOR"

Bebe ve çocuk giyiminde Türkiye’nin gururu olan firmaların birer birer kapanma noktasına geldiğini belirten Öztürk, “Üç dört yıl önce nitelikli personel bulmakta zorlanıyorduk. Şimdi ise işletmeler çalışanını, markasını, onurunu korumak için direniyor. Tekstil, sadece bir sanayi kolu değil; Türkiye’nin istihdam omurgasıdır. Bu çöküş, ülkenin üretim gücünün zayıflaması anlamına geliyor” diye konuştu.

Öztürk, hükümeti tekstil sanayisine acil destek vermeye çağırarak sözlerini “Bursa’da tekstil biterse, Türkiye’nin üretim hafızası silinir. Bu sessiz çöküşe seyirci kalamayız” diyerek tamamladı.