CHP'den çiftçilere ödenecek destek tutarına büyük tepki: 'Ancak vicdan rahatlatma çabası olabilir'

Hava sıcaklıklarındaki ani düşüş nedeniyle Türkiye genelinde zirai don, birçok üründe ciddi kayıplara yol açtı. İç Anadolu’da kayısı, kiraz ve elma, Ege ve Trakya’da üzüm bağları, Karadeniz’de fındık, Çukurova’da narenciye bahçeleri ve karpuz ile Doğu Anadolu’da badem ve ayva zarar gördü. Bu yıl neredeyse hiçbir üründen verim alınamadığı belirtiliyor.

Zirai don felaketinden etkilenen en az 36 kentin üreticileri için destekleme ödemesi yapılmasına ilişkin Cumhurbaşkanlığı kararı Resmi Gazete’de yayımlandı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, kararı “gecikmiş, yetersiz ve keyfi” olarak nitelendirerek, “Çiftçiye lütuf değil, anayasal hakkı teslim edilmelidir. Zirai don felaketinden etkilenen bütün çiftçilere ödeme yapılmalıdır. Bu iktidar üreticiyi sürekli kriz içinde bırakıyor, plansızlıkla ülke tarımını çökertiyor” ifadelerini kullandı.

Adem, özellikle nisan ve mayıs aylarında yaşanan ağır zirai don nedeniyle stratejik ürünlerde ciddi kayıplar yaşandığını belirterek, “Çiftçimiz don felaketiyle ürününü kaybetti, çaresiz bırakıldı. Üreticiye ilk 48 saatte destek olunması gerekirken, aylar sonra yapılan bir ödeme duyurusu ancak vicdan rahatlatma çabası olabilir. Belirlenen dekar başı destek ödemeleri yetersiz ve uygulama kriterleri şeffaf değil” dedi.

Türkiye’de çiftçilerin yüzde 80’inin borç batağında olduğuna dikkat çeken Adem, “Mazot, gübre, yem ve ilaç fiyatları üreticiyi her geçen gün daha fazla eziyor. TARSİM, afetlerde üreticinin zararını karşılamaktan uzak. Tarımsal destekleme bütçesi, yasal sınır olan GSYH’nin yüzde 1’inin çok altında kalıyor” ifadelerini kullandı.

CHP olarak çözüm önerilerini de paylaşan Adem, acil adım atılması gerektiğini vurguladı:

Afetlerden etkilenen çiftçiler için “ Ulusal Tarımsal Afet Fonu ” kurulmalı. Tarımsal destekler GSYH’nin en az yüzde 1’i seviyesine çıkarılmalı.

” kurulmalı. Tarımsal destekler GSYH’nin en az yüzde 1’i seviyesine çıkarılmalı. Borçlu çiftçilerin kredi ve kooperatif borçları faizsiz şekilde ertelenmeli veya silinmeli.

TARSİM sistemi yeniden yapılandırılarak üreticinin gerçek zararlarını kapsamalı.

İthalata dayalı tarım politikaları terk edilmeli, yerli üretici korunmalı.

Adem, üretimin yalnızca ekonomik değil milli güvenlik ve bağımsızlık meselesi olduğunu belirterek, “Bu ülke kendi gıdasını üretemezse bağımsızlığını da koruyamaz. CHP olarak çiftçimizin yanındayız. Bu düzen değişecek, alın teri hakkını alacak” dedi.