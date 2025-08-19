CHP'den ekonomi yönetimine sert eleştiri:

CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ekonomi politikalarını sert sözlerle eleştirdi. Başevirgen yaptığı yazılı açıklamada, "Yılın başından bu yana halkın cebine bir kuruş iyileştirme yapılmadı, ama vergiye, faturalara, temel gıdaya zam üstüne zam geldi. Bu program halka değil, yalnızca Londra’daki finansçılara güven veriyor" ifadelerini kullandı.

ASGARİ ÜCRET VE EMEKLİ MAAŞI ELEŞTİRİLERİ

Başevirgen, asgari ücretin milyonlarca çalışan için yetersiz olduğunu vurguladı. Türk-İş verilerini hatırlatarak, “Türk-İş’in verilerine göre açlık sınırı 26 bin 115 lira. Yani asgari ücretli çalışan açlık sınırının bile altında maaş alıyor. Hangi rasyonel programdan bahsediyoruz” dedi. Ayrıca en düşük emekli maaşına dikkat çekerek, "Emekliye zam yaptık diyorlar ama yoksulluk sınırı 85 bin liraya dayandı. Emekli bu maaşla ne kira ödeyebilir ne ilaç alabilir ne torununa harçlık verebilir. 16 bin lira bugün tek kişinin geçimini bile karşılamıyor" sözlerini kullandı.

"EKONOMİYİ ŞİMŞEK ÇARPTI"

Başevirgen, son bir yılda temel gıda ve akaryakıt fiyatlarında yaşanan artışları hatırlatarak, “Kırmızı et bir yılda yüzde 100 zamla 700 liraya dayandı. Süt ortalama 32 lira, yumurtanın kolisi 150 liraya kadar yükseldi. Ekmek 12 lira, benzin ve motorin ise 55 lirayı buldu. Et tencereye girmez oldu, çocuklar sütün tadını unuttu. Bu halk sabahın köründe zam haberiyle uyanmaktan bıktı. Ama Saray ve Şimşek hâlâ ‘program işliyor’ diyor. Program halkın cebinden parayı hızlı bir şekilde çıkartmak için işliyor. Ekonomiyi ‘Şimşek’ çarptı” ifadelerini kullandı.

"ORGANİZE YOKSULLUK" TEPKİSİ

Başevirgen, iktidarın ekonomi politikalarının halkın değil sermayenin çıkarlarını koruduğunu savunarak, “Mehmet Şimşek Londra’daki yatırımcılara güven veriyor ama asgari ücretliye, emekliye, dar gelirliye kan kusturuyor. Bu ekonomi halka değil, saraya ve sermayeye çalışıyor. Geçinemeyen milyonlara dayatılan bu düzenin adı ekonomi değil, organize yoksulluktur. Biz bu düzeni değiştireceğiz. Kur Korumalı Mevduata servet aktaran değil, halkı yaşatan bir ekonomi kuracağız. Emeklinin, asgari ücretlinin, çiftçinin, işçinin sofrası boş kalmayacak” dedi.