CHP’den enflasyon ve emekli maaşı çıkışı: 'Google görsellere Türkiye emekli yaz'

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, TÜİK’in haziran ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından ekonomiye ilişkin çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Bakırlıoğlu, açıklanan aylık enflasyon oranının piyasa beklentilerinin altında kaldığını belirterek, TÜİK verileri ile bağımsız kuruluşların verileri arasındaki ciddi farklara dikkat çekti.

TÜRK İYE’DE EMEKLİ OLMAK ZOR

Bakırlıoğlu, “Türkiye’de yaşamak, çalışmak ve en çok da emekli olmak zor” diyerek, emeklilerin yaşam koşullarına vurgu yaptı. Emeklilerin alım gücü konusunda Almanya ile Türkiye arasındaki uçurumun altını çizen Bakırlıoğlu, yaptığı karşılaştırmada Almanya’daki emeklilerin temel ihtiyaç sepetini ayda 21 kez doldurabildiğini, Türkiye’de ise bu sayının sadece 6 olduğunu aktardı.

ALMANYA İLE T ÜRK İYE ARASINDA ALIM G ÜCÜ UÇURUMU

Milletvekili, “Google görsellerde Türkiye emekli yazıp Almanya emekli yazdığınızda çıkan görüntüler bile bu farkı çok net gösteriyor. Türkiye’deki emekliler kederli ve zor şartlarda yaşam mücadelesi verirken, Almanya’daki emekliler hayatı dolu dolu yaşıyor” dedi.

EMEKLİLERİN GER ÇEKLER İ G ÖRÜNTÜLERLE ORTAYA ÇIKIYOR

Bakırlıoğlu, Türkiye’de ortalama emekli maaşının 18 bin TL civarında olduğunu belirtirken, Almanya’daki emeklinin aylık maaşının yaklaşık 1800 Euro olduğunu ifade etti. Bu durumun, emeklilerin alım gücünde derin uçurumlara yol açtığını vurguladı.