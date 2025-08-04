CHP'den enflasyon verilerine sert tepki: 'Gördünüz mü gerçek enflasyonu?'

CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, Türkiye İstatistik Kurumu’nun temmuz ayı enflasyon verilerini sert şekilde eleştirdi. TÜİK’in açıkladığı enflasyon rakamlarını “enflasyon masalı” olarak nitelendiren Zeybek, ekonomik gerçeklerin vatandaşların yaşadığı zorluklarla örtüşmediğini vurguladı.

KOBİ’LERİN BANKA BORÇLARI HIZLA ARTIYOR

Küçük ve orta ölçekli işletmelerin banka borçlarının 5 trilyon lirayı aştığını belirten Zeybek, “Küçük ve orta boy işletmelerin bankalara olan borçları haziranda 140,1 milyar lira daha artarak 4 trilyon 992 milyar liraya kadar yükseldi. Sektörün bu borcunun 127,7 milyar liralık kısmı, vadesinde geri ödenmediği için bankalar tarafından icra takibine alınan borçlar oluşturuyor” dedi.

TARIM SEKTÖRÜNÜN BORCU 1,1 TRİLYON LİRAYA ULAŞTI

Tarım sektöründe ise borcun 1,1 trilyon liraya ulaştığını belirten Zeybek, “Tarım sektörünün bankalara olan kredi borçları haziranda 26,4 milyar lira daha büyüyerek 1 trilyon 57 milyar liraya çıktı. Sektörün bu borçlarının 7,7 milyar liralık kısmını zamanında ödenmediği için bankalar tarafından icra takibine alınan krediler oluşturuyor” ifadelerini kullandı.

YURTTAŞIN BİREYSEL BORÇLARI ARTIYOR

Yurttaşların bireysel kredi ve kredi kartı borçlarının 5 trilyon lirayı aştığını söyleyen Zeybek, “Vatandaşın bankalara olan bireysel kredi ve kredi kartı borçları, 18 - 25 Temmuz günleri arasındaki haftada 72,4 milyar lira daha artarak 4 trilyon 910 milyar liraya yükseldi” dedi.

KARŞILIKSIZ ÇEK VE PROTESTO EDİLEN SENETLERDE ARTIŞ

Karşılıksız çek ve protesto edilen senetlerde yaşanan artışa da dikkat çeken Zeybek, “Bu yılın ilk yarısında 19 bin 569 kişinin 138 bin 408 çeki bankalara ibrazında karşılıksız çıktı. Karşılıksız çıkan çek sayısı yüzde 23,4 oranında arttı. Bu çeklerin parasal karşılığı ise yüzde 56,9 oranında artarak 107 milyar liraya yükseldi” diye konuştu.

İCRA DAİRELERİNE GELEN DOSYA SAYISI ARTIYOR

İcra dairelerine gelen yeni dosya sayısındaki artışa da vurgu yapan Zeybek, “İcra dairelerine 1 Ocak ile 1 Ağustos tarihleri arasında giden yeni dosya sayısı, 2024 yılının aynı dönemine göre yüzde 8,9 oranında artarak 5 milyon 904 bine yükseldi” dedi.

Zeybek, paylaşımını “Gördünüz mü gerçek enflasyonu?” sözleriyle sonlandırdı.