CHP'den enflasyon verilerine sert tepki: 'TÜİK’in rakamlarıyla mutfağa giren yangın birbirini tutmuyor'

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) temmuz ayı enflasyon verileriyle yurttaşın gerçek durumu arasında büyük fark olduğunu söyledi. Adem, “TÜİK verileriyle gerçekler arasında uçurum var; vatandaşın sofrası boş” dedi.

Adem, “TÜİK’in açıkladığı yıllık enflasyon yüzde 33,5 olarak gösteriliyor. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek ise bunu 44 ayın en düşük seviyesi olarak duyurdu. Ancak sokaktaki vatandaş için bu tablo gerçeklikle uyuşmuyor. Markette, pazarda, manavda fiyatlar durmaksızın artıyor. Özellikle gıda fiyatlarındaki yükseliş vatandaşın bütçesini zorluyor, üreticiyi ise sıkıntıya sokuyor. TÜİK’in kağıt üzerindeki rakamlarıyla mutfağa giren yangın birbirini tutmuyor” ifadelerini kullandı.

CHP Tarım ve Orman Politikalarından Sorumlu Gölge Bakanı Erhan Adem, yazılı açıklamasında şu görüşlere yer verdi:

“TÜİK’in açıkladığı yüzde 33,5’lik yıllık enflasyon, sofralara giren ekmeğin, çocukların alamadığı meyvenin, çiftçinin tarlada bırakmak zorunda kaldığı sebzenin gerçek durumunu yansıtmıyor. TÜİK verilerine göre endeksteki 143 kalemin 120’sinde fiyat artışı yaşandı. Yılbaşından bu yana kümülatif artış yüzde 19’u geçti. 12 aylık ortalamalara göre enflasyon yüzde 41’e ulaştı. Fakat pazarda gerçek enflasyon çok daha yüksek. Meyve fiyatları son bir yılda yüzde 150, sebze fiyatları ise yüzde 45 oranında arttı.

Kiraz 200 lira, kayısı 120 lira, yeni elma 100 liraya dayandı. Bu ürünler artık sadece ‘tadımlık’ olarak kalıyor. Orta gelirli aileler için bile meyve almak lüks haline geldi. Oysa meyve ve sebze bu ülkenin toprağında yetişiyor ancak üretici ürününü satamıyor. Çünkü üretim maliyeti, işçilik, mazot ve gübre giderleri nedeniyle çiftçinin kazanacağı bir şey kalmıyor. Sebzede ise arz fazlası nedeniyle üretici zarar ediyor. Türkiye tarımı, ne tüketiciye ne de üreticiye güvence sağlayabiliyor.

Türkiye’de kırsal nüfusun yaş ortalaması 59’a yükseldi. Tarım nüfusu sadece yüzde 5,4 seviyesinde. Gençler tarladan uzak duruyor, çünkü tarımda gelecek görmüyor. Konya büyüklüğünde tarım arazisi ekilmeden duruyor. Bu tablo gıda güvenliğimizin çöktüğünü gösteriyor.

Tarım politikası, üreticinin emeğini, tüketicinin sofrasını ve toprağın verimini ön planda tutmalıdır. Milyonlarca dönüm arazi boş duruyorsa, çocuklar meyve yiyemiyorsa, çiftçi tarladan umudunu kesmişse, TÜİK rakamlarının düşüklüğüyle övünmek insafsızlıktır.

CHP olarak, üretici ile tüketici arasındaki uçurumu kapatacak, kırsalı canlandıracak ve gıdayı stratejik bir güvenlik meselesi olarak ele alacak politikaların takipçisi olacağız. TÜİK’in değil, halkın gerçekleriyle konuşmaya devam edeceğiz. Bu topraklar bereketlidir, yeter ki emeğe, üretime ve çiftçiye sahip çıkılsın.”