CHP’den hükümete sert ekonomi eleştirisi: Her gün 325 esnaf kepenk kapatıyor!

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, 2025 yılının ilk beş ayında her gün ortalama 325 esnafın işyerini kapattığını vurgulayarak şu değerlendirmede bulundu:

“Sadece ilk beş ayda her gün 325 esnaf iş yerini kapatıyor ama Saray’dan hâlâ pembe tablolar çiziliyor. Hani nerede kaldı sizin sözde ‘ekonomik istikrarınız’? Bir ülkede her gün yüzlerce yurttaş kepenk indiriyorsa, orada kriz değil, çöküş vardır! Küçük esnafı yok sayan bir ekonomi yönetiminin, ne üretimi kalkındırması ne de istihdam yaratması mümkündür.”

Gülcan Kış, kepenk kapatan esnaf sayısının ekonomik krizin derinliğini gösterdiğini belirterek tabloyu “ekonomik bir çöküşün belgesi” olarak niteledi. Kış, yaşanan durumu şu sözlerle özetledi:

“Bu sadece kapanan dükkânların değil; çöken hayallerin, borç batağına sürüklenen ailelerin, çaresizliğe itilen bir toplumun resmidir.”

MERSİN’DE 1258 ESNAF FAALİYETİNİ SONLANDIRDI

Kış, Mersin’de de benzer bir krizin yaşandığını söyledi. Ocak-Mayıs 2025 döneminde yalnızca Mersin’de 1258 esnaf iş yerini kapattı.

“Bu rakam, Mersin’in sokaklarına yansıyan büyük bir ekonomik çöküşü gösteriyor. Küçük işletmelerin birer birer kapandığı, dükkânların boş kaldığı, kepenklerin bir daha açılmamak üzere kapandığı bir şehirde yaşıyoruz. Mersin üretir, çalışır, alın teri döker. Ama bu halk her geçen gün daha fazla yalnız bırakılıyor. Bu sessiz çığlığa kulak tıkanıyor.”

BATIK KREDİLER VE YÜKSEK FAİZ ORANLARI DİKKAT ÇEKİYOR

CHP’li Kış, ekonomik bozulmanın yalnızca esnafı değil, geniş toplum kesimlerini etkilediğini belirtti.

“Bugün 412 milyar lirayı aşan batık krediler var. 4,5 milyonun üzerinde yeni icra dosyası açılmış durumda. İhtiyaç kredisi faizi yüzde 72’ye, ticari kredi faizi yüzde 65’e dayanmış. Bu mudur yönetmek? Halk krediye ulaşamıyor, borcunu ödeyemiyor, çocuğunun okul masrafını çıkaramıyor. Ama iktidar hâlâ kendi yandaş düzenini ayakta tutma peşinde.”

'BU SESİ DUYMAMAK ÜLKEYE İHANETTİR'

Açıklamasının sonunda Gülcan Kış, ekonomik tablo karşısında halkın artık sabrının kalmadığını vurguladı:

“Bu ülkenin emeğiyle geçinen insanlarını görmezden gelen hiçbir düzen ayakta kalamaz. Kepenk kapatan esnaf, borçla boğuşan yurttaş, evine ekmek götüremeyen milyonlar artık yeter diyor. Bu sesi duymamak, bu çığlığa sırt çevirmek ülkeye ihanettir.”