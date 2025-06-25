CHP'den hükümete zirai don çıkışı: 'Herkes mağdur herkes çaresiz'

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, 10-15 nisan tarihleri arasında yaşanan zirai don felaketinin ardından binlerce çiftçinin mağdur olduğunu belirtti. Gürer, 65 ili etkileyen bu doğal afetin ardından ciddi ürün kayıpları yaşandığını ve çiftçilere verilen destek sözlerinin henüz yerine getirilmediğini söyledi.

Yaptığı açıklamada felaketin üzerinden 72 gün geçmesine rağmen çiftçilere herhangi bir ödeme yapılmadığını vurgulayan Gürer, “10-15 Nisan aralığında baharın karanlığa döndüğü gecelerde, aşırı hava değişimiyle oluşan zirai don felaketi binlerce çiftçiyi mağdur etti. 65 ili kapsayan bu felaket sonrası bahçelerde ve tarlalarda ciddi ürün kayıpları yaşandı. İktidar tarafından çiftçilere destek sözü verildi. Ancak o gün bugündür çiftçiler hâlâ destek bekliyor" dedi.

HASAR TESPİTİ YETERSİZ MAĞDURİYET SÜRÜYOR

Zarar gören alanların büyük kısmında hasar tespitinin hâlâ tamamlanmadığını belirten Gürer, bazı bölgelerde sigortalı çiftçilere kısmi destek sağlandığını ancak TARSİM sigortası bulunmayanlar için adım atılmadığını ifade etti. Gürer, “Yapılan yerlerde ise sadece Çiftçi Kayıt Sistemi’ne (ÇKS) kayıtlı çiftçilerin tespitleri alındı. Bahçelerde ve tarlalarda ortaya çıkan afetin tüm boyutları ise tespit kapsamına alınmadı” dedi.

ÜRÜNLERDE KAYIP BÜYÜK

Zirai don nedeniyle ülke genelinde birçok üründe ciddi kayıplar bekleniyor. Gürer, şeftali, kiraz, kayısı, Antep fıstığı, zeytin, elma, üzüm, ceviz ve limonda önemli verim düşüşü tahmin edildiğini belirterek, çiftçilerin borç yükü altında ezildiğine dikkat çekti. Çiftçilerin bankalara olan borcunun 1 trilyon lirayı aştığını belirten Gürer, borçların faizsiz olarak en az 3 yıl ertelenmesi gerektiğini dile getirdi.

SADECE ÇİFTÇİ DEĞİL ESNAF VE TARIM İŞÇİLERİ DE MAĞDUR

Zirai don felaketinin etkilerinin tarım işçileri ve esnafa da yansıdığını belirten Gürer, bahçelerde ürün olmayınca gübre ve ilaç alınmadığını, bu durumun tarımsal girdilerle geçinen esnafa da darbe vurduğunu ifade etti. Gürer ayrıca, “İhracatçılar bağlantı yapmış ama ürün yok. Herkes mağdur, herkes çaresiz” dedi.

GÜRER'DEN HÜKÜMETE ÇAĞRI

Tarım politikasındaki sessizliği eleştiren Gürer, 72 gündür çiftçiye tek kuruş ödeme yapılmadığını belirterek, “Çiftçiyi yalnız bırakmak, tarımı ve ülkenin geleceğini tehlikeye atmaktır” dedi. Gürer, mağduriyetlerin giderilmesi için borçların faizsiz ertelenmesini, icraların durdurulmasını ve tespit çalışmalarının tamamlanarak çiftçiye ödeme yapılmasını istedi.

İklim değişikliği nedeniyle bu tür felaketlerin artabileceğine de dikkat çeken Gürer, TARSİM’in yeniden yapılandırılması ve sigorta sisteminin etkin çalışacak şekilde düzenlenmesi gerektiğini vurguladı.