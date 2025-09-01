CHP’den işten çıkarmalara başlayan market zincirine tepki: 'Tarım Kredi Marketlerine karşı boykot başlatırız'

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin 2025’in ilk altı ayında 2,5 milyar lirayı aşan zarar ettiği ve bu nedenle yaklaşık bin 200 çalışanın işten çıkartılacağı iddialarına ilişkin Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığı'na soru önergesi verdi. Alp, "Kars, istihdam olanakları kısıtlı bir ilimiz. Kars’ın evlatlarının işten çıkarılması halinde, tüketimden gelen gücümüzü kullanırız ve il genelinde Tarım Kredi Marketlerine karşı boykot başlatırız. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için" dedi.

CHP Kars Milletvekili İnan Akgün Alp, Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin 2025’in ilk altı ayında 2,5 milyar lirayı aşan zarar ettiği iddialarını TBMM gündemine taşıyarak Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın yanıtlaması talebiyle TBMM Başkanlığına soru önergesi verdi.

Alp, şunları kaydetti:

Gıda enflasyonunu düşürmek amacıyla kurulan Tarım Kredi Kooperatif Marketlerinin beklenen başarıyı sağlayamadığı, 2025 yılının ilk 6 ayında 2,5 milyar lirayı aşan zarar açıkladığı iddia edilmektedir. Kurumun içinde bulunduğu mali kriz nedeniyle yaklaşık bin 200 mağaza sorumlusu, yardımcısı ve personelin işten çıkarılacağı, ayrıca Tarım Kredi'nin iştiraklerinde de benzer işten çıkarmaların gündemde olduğu belirtilmektedir. Öte yandan marketlerin 2-3 personel ile çalışmaya zorlanmasına rağmen merkezde 'kategori müdürü' unvanıyla yüksek maaşlarla personel alımlarının sürdüğü ifade edilmektedir. Bu durum hem kamu kaynaklarının verimli kullanılmadığı hem de çiftçilerin öz sermayesinin hızla eridiği yönünde ciddi kaygılara yol açmaktadır.

'2,5 MİLYAR LİRAYI AŞAN ZARAR ETTİĞİ İDDİASI DOĞRU MUDUR?'

Alp, Yumaklı'nın yanıtlaması talebiyle şu soruları yöneltti:

Tarım Kredi Marketlerin 2025'in ilk altı ayında 2,5 milyar lirayı aşan zarar ettiği iddiası doğru mudur?

Bu zararların temel nedenleri nelerdir? Yönetimsel hatalar tespit edilmiş midir?

Kurum bünyesinde yaklaşık 1200 mağaza personelinin işten çıkarılacağı bilgisi doğru mudur? Doğruysa hangi kriterlere göre işten çıkarmalar yapılacaktır?

Marketlerde personel azaltımına gidilirken, merkeze yüksek maaşlarla yeni personel alımlarının devam ettiği iddiası doğru mudur?

Tarım Kredi'nin iştiraklerinde de işten çıkarma ve küçülme planları yapılmakta mıdır?

Çiftçilerin öz sermayesinin erimesine yol açan bu zararların telafisi için hangi tedbirler alınmaktadır?

Tarım Kredi Marketlerin kuruluş amacı olan 'gıda enflasyonunu düşürme' hedefinin gerçekleşmemesinin sorumluluğu hakkında bir inceleme veya soruşturma başlatılmış mıdır?

'TARIM KREDİ MARKETLERİNE KARŞI BOYKOT BAŞLATIRIZ'

Tarım Kredi Marketlerinde işten çıkarma iddialarının Kars’ta tedirginlik yarattığını belirten Alp, "Kars, istihdam olanakları kısıtlı bir ilimiz. Kars’ın evlatlarının işten çıkarılması halinde, tüketimden gelen gücümüzü kullanırız ve il genelinde Tarım Kredi Marketlerine karşı boykot başlatırız. Birimiz hepimiz, hepimiz birimiz için” dedi.