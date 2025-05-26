CHP'den Saray'a sert ekonomi çıkışı: 'Refah değil icra geldi'

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, Türkiye’nin ekonomik tablosunu eleştirerek, artan borç yükü ve icra dosyaları üzerinden iktidara yüklendi. “Bu düzen halkın değil, sarayın düzeni” diyen Kış, başkanlık sisteminin ardından vatandaşın refah yerine borçla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Gülcan Kış, bankalara, finans kuruluşlarına, TOKİ’ye ve varlık yönetim şirketlerine olan toplam borcun 4 trilyon 645 milyar lirayı bulduğunu belirterek, “Borç içinde kıvranan milyonlar var, ama sarayda sorun yok” dedi. Bireysel krediler ve kredi kartı borçlarındaki artışa dikkat çeken Kış, kredi kartlarının artık lüks harcama değil, temel ihtiyaçları karşılamak için kullanıldığını söyledi.

İCRA DOSYALARINDA ARTIŞ SÜRÜYOR

2025’in ilk beş ayında icra dairelerine UYAP üzerinden gelen dosya sayısının 4 milyonu aştığını belirten Gülcan Kış, toplam derdest icra dosyasının 23 milyonu geçtiğini aktardı. “Türkiye’de her dört kişiden biri icralık. Her gün binlerce yurttaş icra dairesine gidiyor” diyen Kış, ekonomik istikrar vaadinin yerini çaresizliğe bıraktığını savundu.

'EKONOMİ HALKA DEĞİL PİYASAYA HİZMET EDİYOR'

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in ekonomi politikalarını da eleştiren Kış, “Ekonomi yönetimi üretimi değil faizi, halkı değil piyasayı koruyor” ifadelerini kullandı. Kur korumalı mevduat sistemiyle bankaların kazandığını, buna karşılık emeklilerin sofrasındaki ekmeğin küçüldüğünü dile getirdi.

“Bu ekonomi modeli halka sadece yük, yoksulluk ve icra getirdi” diyen Kış, Şimşek yönetiminde zamların ve faturaların katlandığını, temel ihtiyaçların lüks haline geldiğini söyledi.

'BAŞKANLIK SİSTEMİYLE BÜYÜYEN SADECE SARAY OLDU'

Kış, iktidarın başkanlık sistemiyle birlikte verdiği sözleri de hatırlattı: “Başkanlık sistemiyle birlikte ne demişlerdi? Her şey düzelecek! Enflasyon düşecek, yatırım artacak, refah yükselecek. Ne oldu? Her şey katlandı! Katlanan; vatandaşın borcu, kredi faizi, gıda enflasyonu, icra dosyası. Yerinde sayan tek şey sarayın lüks harcamaları ve şatafatı!””

“BU DÜZEN DEĞİŞECEK, HALK KAZANACAK”

Açıklamasını “Bu düzen değişecek, halk kazanacak” sözleriyle tamamlayan Gülcan Kış, emeklinin, esnafın, çiftçinin ve gençlerin giderek artan borç ve geçim yükü altında ezildiğini vurguladı. Mevcut düzenin halka değil saraya hizmet ettiğini söyleyen Kış, bu gidişata sessiz kalmayacaklarını belirtti.