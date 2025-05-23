CHP'den sert damga vergisi tepkisi: 'Vergi geliri olan kişiden alınır'

CHP Kahramanmaraş Milletvekili Ali Öztunç, işsizlik ödeneğinden damga vergisi kesilmesini eleştirerek, “AKP bir yandan ülkede işsizliği büyütürken, bir yandan da işsizlerin kaynağını kesiyor. İşsizlik Fonu’nun sadece üçte biri emekçiye veriliyor, üstüne de damga vergisi kesiliyor. İşsizlik ödeneğinde vergi olmaz” ifadelerini kullandı.

İŞSİZLİK BAŞVURULARINDA ARTIŞ

Öztunç, yaptığı yazılı açıklamada, İş-Kur verilerine göre bu yılın ilk dört ayında işsizlik ödeneği almak amacıyla başvuranların sayısının geçen yılın aynı dönemine göre 69 bin 242 kişi artarak 582 bin 656’ya yükseldiğini, her ay ortalama 146 bin kişinin işini kaybettiğini aktardı. 2025’in ilk üç ayında İşsizlik Sigortası Fonundan toplam 61,5 milyar liralık harcama yapıldığını belirten Öztunç, şunları söyledi:

“Bu harcamanın yalnızca 21,8 milyar lirası, yani üçte biri, işsizlik ödeneği alanlara yapılan ödemeler ile bu kişiler adına yatırılan genel sağlık sigortası primi ve damga vergisinden oluşuyor. Asgari ücretliden damga vergisi almayan devlet, işsiz kalmış bir bireyin aldığı ödenekten vergi almaya devam ediyor. Bu durumu anlamak ve kabul etmek mümkün değil. Vergi, geliri olan kişiden alınır. Geçimini kaybetmiş birinden vergi talep etmek adil değildir. Damga vergisi derhal kaldırılmalı.”

FON KAYNAĞI İŞVERENE GİDİYOR

İşsizlik Fonu’nun toplam varlıklarının 427,5 milyar liraya ulaştığını dile getiren Öztunç, fon kaynaklarının büyük bölümünün Hazine’nin iç borçlanma senetlerinde değerlendirildiğini ve dolayısıyla işsizlik fonunun devlete borç verdiğini kaydetti. 2025’in ilk üç ayında fondan işverenlere sağlanan teşvik ve destek ödemelerinin 21,1 milyar lirayı bulduğunu, “işbaşı eğitim programı” adıyla yapılan ödemelerin de 7,7 milyar liraya ulaştığını belirtti. Ayrıca aktif işgücü programlarına da 9,7 milyar lira harcandığını vurguladı. Fon kaynaklarının yalnızca yüzde 35’inin doğrudan işsizlere yönlendirildiğini ifade eden Öztunç, geri kalan yüzde 65’lik kısmın farklı alanlarda kullanıldığını ve bu kaynakların işverenlere aktarıldığını dile getirdi.