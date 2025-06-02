CHP’den sert bayram ikramiyesi çıkışı: 'Emeklinin cebinden 21 bin lira çalındı'

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, emekli bayram ikramiyesindeki ciddi değer kaybını çarpıcı bir örnekle gündeme taşıdı. Kış, 2018’de bin lirayla alınabilen 6 gram altının, bugün 25 bin 200 liraya ihtiyaç duyduğunu belirtti.

“2018’de bin liraya 6 gram altın alınıyordu. Bugün verilen 4 bin lira ikramiyeyle ancak 1.5 gram altın alınabiliyor. Emeklinin cebinden tam 4.5 gram altın eksildi. Bu durum, ikramiyenin artmadığını, emeklinin hakkının her yıl eridiğini gösteriyor” dedi.

Kış, iktidarın ‘bayram ikramiyesini artırdık’ söylemine sert tepki göstererek, “4 bin lira ikramiye, emekliye kuru rakamlarla umut satmaktır. Bugün 6 gram altına ulaşmak için ikramiye 25 bin lira olmalıydı. Verilen 4 bin lira ise, enflasyon ve kur artışı karşısında sadece teselli ikramiyesidir. Emekli, temel bayram ihtiyaçlarını karşılayamaz hale getirildi” ifadelerini kullandı.

EMEKLİNİN BAYRAMI KAYGIYLA GEÇİYOR

Gıda enflasyonunun yüksek seyrettiği, kiraların büyükşehirlerde 30 bin lirayı bulduğu koşullarda emeklilerin temel ihtiyaçlarını karşılamakta zorlandığını vurgulayan Kış, “Bir emekli aldığı maaşla pazara dahi çıkamıyor. Et ve süt gibi hayvansal gıdalara erişimi kalmadı. Kirası asgari ücretin üzerinde evlerde yaşayan milyonlarca emekli var. İktidar büyüme masalları anlatmaya devam ediyor ancak emeklinin bayramı borçla, huzuru kaygıyla geçiyor” dedi.

Temel tüketim maddelerindeki artışa dikkat çeken Kış, “Bir kilo peynir 400 lirayı, bir kilo et 600 lirayı geçti. Emekli artık torununa harçlık veremiyor, bayramda yeni ayakkabı alamıyor” değerlendirmesinde bulundu.

'21 BİN LİRA CEBİNDEN ALINDI HAKKI GASP EDİLDİ'

Emeklinin alım gücündeki erimeyi somutlaştıran Kış, 2018’deki bin liralık ikramiyeyle alınabilen 6 gram altının bugün 25 bin 200 liraya ulaştığını hatırlatarak, “Bugün 4 bin lira veriliyor ama emeklinin gerçek kaybı 21 bin lirayı buluyor. Bir bayramda emeklinin cebinden 21 bin lira çalındı. Bu sadece maddi değil, manevi bir kayıptır. Bayram sofralarında eksilen umut, torunlara uzanamayan eldir” dedi.

'İKRAMİYE GERÇEK HAYATLA YARIŞAMIYOR'

Emeklilere yapılan artışların gerçek hayat pahalılığı karşısında yetersiz kaldığını belirten Kış, “Kâğıt üstünde büyüyen ikramiyelerle övünenler, marketlere baksın. Emeklinin bayramı kâğıt üstünde güzel görünebilir ancak gerçekte her şey pahalı ve ulaşılmaz. Bayramda et pişiremeyen, torununa şeker alamayan emekli, bu ülkenin utanç tablosudur” ifadelerini kullandı.

Kış, iktidarı emeklilerin yaşadığı kayıpları adil şekilde telafi etmeye çağırarak, “4 bin lirayı başarı olarak sunan anlayış yerine, 25 bin liralık kaybı karşılayacak gerçekçi sosyal politikalar izlenmelidir” dedi.