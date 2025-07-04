CHP'den zam ve enflasyon tepkisi: 'Uydurulan TÜİK rakamlarıyla...'

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, iktidarın sunduğu ekonomik tabloyla yurttaşın yaşadığı gerçekler arasında büyük fark olduğunu belirtti. Enflasyon verilerindeki çelişkiye dikkat çeken Kış, “ENAG verilerine göre yıllık enflasyon yüzde 68,68, ama TÜİK’e bakarsanız yüzde 35,05! Vatandaş pazarda, markette zaten bunun acısını iliklerine kadar hissediyor” dedi.

EMEKLİYE A ÇLIK SINIRININ ALTINDA ZAM

TÜİK’in açıkladığı enflasyon oranlarının milyonlarca emekli ve memurun maaşına doğrudan etki ettiğini belirten Gülcan Kış, emeklilere yapılan zam oranlarının yetersizliğini vurguladı. Kış, “Masa başında uydurulan TÜİK rakamlarıyla, SSK ve Bağ-Kur emeklisine sadece yüzde 16,68; memur ve memur emeklisine yüzde 15,57 zam reva görülüyor. Oysa sofrada zam, pazarda zam, doğalgaza zam, elektriğe zam, ulaşıma zam! Halkın maaşı yine açlık sınırının altında bırakılıyor” diye konuştu.

'BU HESABIN SANDIKTA CEVABI VERİLECEK'

Açıklamalarında hükümetin ekonomi politikalarını eleştiren CHP’li Kış, milyonlarca kişinin yaşam koşullarının günden güne kötüleştiğini ifade etti. Kış, “Buradan soruyorum: TÜİK eliyle makyajlanan bu rakamların, açlığa mahkûm edilen milyonların hesabını ne zaman vereceksiniz? Halk sandıkta unutmuyor, günü geldiğinde cevabı verecek!” sözleriyle tepki gösterdi.