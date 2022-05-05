CHP Genel Başkan Başdanışmanı Orhan Sarıbal, çiftçinin borcunu açıkladı: 185 milyar liraya

05 Mayıs 2022 Perşembe, 18:30

CHP Tarım Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Başdanışmanı ve Bursa Milletvekili Orhan Sarıbal, Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurumu (BDDK) verilerine göre çiftçi borçlarının 185 milyar liraya çıktığını söyledi.

Sarıbal, 1 Ocak’tan itibaren çiftçinin bankalara olan borcunun 166 milyar lira olduğunu bunun 109 milyar lirasının Ziraat Bankası’na ait olduğunu belirterek şu açıklamayı yaptı:

SON BİR YILDA 46 MİLYAR LİRA BORÇ

“AKP’nin iktidara geldiği 2002 yılında 2 milyon 589 bin çiftçinin toplamda 2,4 milyar lira olan banka borcu, çiftçi sayısı 2,1 milyona düştüğü halde, bugün 185 milyar liraya ulaştı.

“ÇİFTÇİ BAŞINA 151 BİN LİRA BORÇ”

Yılbaşından bu yana 19 milyar lira kredi kullanan çiftçilerimiz son bir yılda tam 46 milyar lira kredi kullandı. 2020 ile 2021 arasında 38 milyar lira kredi kullanan çiftçi bunun 29 milyarını Ziraat Bankası’ndan aldı. Ortalama bir çiftçimizin Ziraat Bankası’na olan borcu 151 bin lirayı aştı. Çiftçinin bankalara olan borcu AKP döneninde 77 kat arttı. Acı olan kısım şu, çiftçinin kullandığı bu krediler yatırım kredisi değil. Bu krediler çiftçinin borcuna takla atmak için daha fazla borçlanmasından kaynaklanıyor.

Bütün dünya çiftçisini desteklerken AKP, çaresiz çiftçiyi, kredi kullandırarak, borçlandırarak krize sürüklüyor. Bu öngörüsüzlük nedeniyle üretmek yerine ithalata para aktarılıyor. Bu borç ödenemez. Bu borçlar ödenecek şekilde yeniden yapılandırılmaz ise çiftçi yine haciz kıskacına girecek. Tarlasını, traktörünü, traktörünü hatta evini kaybedecek. Çiftçi örgütlü olmadığı için çığlığı duyulmuyor. Çiftçi üretmezse bu tablo daha da ağırlaşacak ve ülkemiz gıda krizi ile baş başa kalacak.”