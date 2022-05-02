Ankara Büyükşehir çiftçilere sıvı gübre desteğini bayram öncesi tamamladı

02 Mayıs 2022 Pazartesi, 14:28

Başkent’te kent ekonomisini canlandırmak ve yerli üreticiyi teşvik etmek amacıyla kırsal kalkınma desteklerini her geçen gün çeşitlendiren Ankara Büyükşehir Belediyesi, tarım arazilerinden yüksek verim elde etmeleri için çiftçilere yönelik başlattığı “sıvı gübre” desteğinde takvimi öne çekerek bayram öncesi 25 ilçede dağıtımı tamamladı.

ABB iştiraklerinden BelPLAS AŞ tarafından üretilen yüzde 50’si hibe yüzde 50’si ise çiftçi katkı paylı olmak üzere doğa dostu 387 bin 480 litre sıvı gübre, Kırsal Hizmetler Daire Başkanlığı ekiplerince ilk etapta arpa ve buğday eken 4 bin 25 çiftçiye ulaştırıldı.

TARIM ARAZİLERİNDE VERİMİ ARTIRACAK DESTEK

Başkent tarımında verimi artırarak daha kaliteli mahsul elde edilmesini hedefleyen ABB, “sıvı gübre” dağıtımını son olarak Akyurt, Pursaklar ve Altındağ Peçenek ilçeleriyle tamamladı.

BelPLAS AŞ laboratuvarlarında üretilen ve organik maddeler içeren besin değeri yüksek sıvı gübreleri teslim alan yerli üreticiler, düşüncelerini şu sözlerle dile getirdi:

Aytekin Gümüşer: “Geçen sene arpa tohumu alıp ekmiştim çok da güzel mahsul elde ettik. Şimdi gübre desteği alıyorum ilk kez kullanacağım avantajlı olduğunu söylediler. Umarım iyi sonuçlar alırız.”

Kadir Göksu: “Nohut, buğday, arpa, mazot şimdi de gübre alıyorum. Diğer destekler Başkent Kartımıza yatırıldı. Eğer yardım olmasaydı tarlaları ekemeyecektik.”

“BÜTÇEMİZE ÇOK KATKISI OLUYOR”

Ramazan Peker: “Büyükşehir’in bütün desteklerinden yararlandım. Çiftçilik bu destelerle ayakta duruyor. Şu an ekonomik olarak bu destekler gidişatı iyiye çevirdi, bütçemize çok katkısı oluyor.”

Metin Atalay: “Başkanımız geldi geleli çiftçimize desteğini esirgemedi. Aldığım desteklerin bize çok faydası oldu. Ektiğimiz tohumlardan aldığımız ürünler çok verimli oldu.”

Mustafa Odabaşı: “Sağ olsunlar bu zamana kadar böyle destekler almamıştık. Bütün desteklerden aldım ve memnun kaldım.”

“ÇİFTÇİLER MORAL BULDULAR”

Dursun Çetin: “Bütçemizi bu yardımlar çok rahatlattı. Çiftçiler moral buldular.”

Mehmet Ali Saylan: “Tohumları geçen yıl aldım ektim bütçeme çok faydası oldu. Biz çok memnunuz.”

Halil Taylan: “Daha önceki dağıtımlardan faydalandım. Çiftçilerin kalkınması için güzel bir destek. Ekonomik olarak zor zamanlar yaşıyoruz. Bu destekler bizi çok rahatlattı.”