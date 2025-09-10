CHP İstanbul İl Başkanlığı'na kayyum atanmıştı: Siyasi gerginlik sürerken satılan döviz miktarı belli oldu

CHP’nin İstanbul İl Başkanlığı’na kayyum atanmasıyla başlayan siyasi gerilim döviz piyasasına yansıdı. Merkez Bankası (TCMB), TL’yi korumak amacıyla bir haftada toplam 8 milyar dolarlık döviz satışı yaptı. Bu satışların yaklaşık 3 milyar doları son iki güne denk geliyor.

BANKALAR YENİDEN DÖVİZ SATTI

Bankacılara göre, TL’nin değerini korumak amacıyla İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasıyla sonuçlanan 19 Mart sürecinde olduğu gibi dün rezervlerden yaklaşık 3 milyar dolarlık döviz satışı gerçekleştirildi. 2 Eylül’de Gürsel Tekin’in kayyum olarak atanmasının ardından yapılan toplam döviz satışı 8 milyar doları buldu.

HSBC’DEN DOLAR TAHMİNİ

İngiliz bankacılık devi HSBC, 8 Eylül tarihli notunda yıl sonu dolar tahminini 42 liradan 44 liraya yükseltti. Bankanın stratejistlerinden Murat Toprak, Merkez Bankası’nın döviz kuru politikasının TL’yi sabit tutmaya devam ettiğini, ancak reel Türk Lirası değerlenmesine yönelik örtülü hedefinin geçen yıla göre daha gevşek göründüğünü belirtti.