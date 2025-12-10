CHP İzmir Milletvekili Seda Kâya Ösen: Türkiye Çin’e sattığının 12 katını geri alıyor!

CHP İzmir Milletvekili Seda Kâya Ösen, 2026 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi Ticaret Bakanlığı Bütçesi görüşmelerinde Türkiye’nin ciddi bir ‘sanayisizleşme’ riski ile karşı karşıya kaldığını iddia ederek “Özellikle Çin ile olan dış ticaretimiz ciddi bir dengesizlik taşımaktadır. Türkiye, Çin’e sattığının 11–12 katını Çin’den geri almaktadır” dedi.

“Türkiye, küresel siyasetin ve ticaretin hızla değiştiği bir dönemde; sorunlara çözüm üretmek yerine, kendi yarattığı ekonomik krizin içinde ayakta kalmaya çalışmaktadır” diyen CHP İzmir Milletvekili Ösen, “Bugün ne yazık ki ekonomik ve ticari geleceğimiz, başka ülkelerin tarifeleri ve politikaları karşısında savunmasızdır” ifadelerine yer verdi.

Ösen, konuşmasını şu ifadelerle sürdürdü:

"Dünya Ticaret Örgütü’nün işlevsiz kaldığı, ülkelerin kendi üreticilerini korumaya yöneldiği bir dönemde Türk üreticisinin rekabet gücü her geçen gün zayıflamaktadır. Bu tehlikenin izlerini milli gelir verilerinde açıkça görüyoruz. Türkiye ciddi bir “sanayisizleşme” riski ile karşı karşıyadır. Sanayi ve tarımın milli gelirdeki payı gerilemektedir. 2022’de sanayinin payı yüzde 30 iken, 2025 yılında bu oran yüzde 20’ye düşmüştür. Çin, Vietnam ve Hindistan gibi ülkeler sanayiye, imalata, AR-GE’ye yatırım yaparak büyürken; Türkiye sanayiden uzaklaşmakta, üretimden kopmaktadır.

Bu durum dış ticarette de karşımıza çıkıyor. Türkiye ara malı bağımlılığından kurtulamamaktadır. Özellikle Çin ile olan dış ticaretimiz ciddi bir dengesizlik taşımaktadır. Türkiye, Çin’e sattığının 11–12 katını Çin’den geri almaktadır. Kritik sektörlerde üretim yapamıyor, katma değer yaratamıyoruz. Çünkü hükümet yatırımcıyı doğru alanlara yönlendirecek, gerçek üretimi destekleyecek politikaları hayata geçirememektedir. Ancak mevcut veriler bu hedeflerden uzak olduğumuzu göstermektedir.

MONTAJ YAPAN ÜLKE KONUMUNA SIKIŞIR

Son 20 yılda yüksek teknolojili ürünlerin toplam ihracattaki payı yüzde 3 ile 5 arasında sıkışmıştır. Savunma sanayisindeki gelişmeler önemlidir fakat yüksek teknoloji ihracatını yukarıya taşımaya yetmemektedir. Türkiye hâlâ ağırlıklı olarak düşük teknoloji ürünleri ihraç etmektedir. Son 20 yılda düşük teknolojili ihracatın payı yüzde 65–59 aralığında kalmıştır. Yani ihraç ettiğimiz her 3 üründen 2’si düşük teknolojilidir.

Bu tabloyla başarı gelmez. Böyle devam ederse Türkiye “montaj yapan ülke” konumuna sıkışır, katma değer yaratamaz, iddialı hedefler içi boş söylemlere dönüşür. Hükümet yetkilileri pembe bir tablo çizmeye çalışsa da vatandaşın yaşadığı sorunlar artık gizlenemeyecek kadar büyüktür. Çözüm CHP’dedir. Çözüm CHP’nin yön verdiği Türkiye’dedir. Çünkü Türkiye’nin üretmekten başka çaresi yoktur!”