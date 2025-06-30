CHP kurultay davası ertelendi: Piyasalar ne tepki verdi?

CHP'de genel başkan değişikliğiyle ilgili 2023 kurultayının iptali talebiyle açılan davanın duruşması tamamlandı. Mahkeme, görevsizlik kararına itiraz sürecinin kesinleşmesini beklemek üzere davayı 8 Eylül'e erteledi.
Piyasaların yakından izlediği duruşma sonrası Borsa İstanbul 100 Endeksi yüzde 3'ün üzerinde yükseliş gösterdi. Bankacılık Endeksi ise yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.
Dolar/TL, 39,89'dan 39,75 seviyesine gerilerken; Euro/TL de 46,80'den 46,64 seviyesine düştü.
Türkiye'nin beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS) risk primi ise 300 baz puanın altına inerek kredi ödeme riskinde azalma sinyali verdi.