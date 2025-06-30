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CHP kurultay davası ertelendi: Piyasalar ne tepki verdi?

CHP kurultay davası ertelendi: Piyasalar ne tepki verdi?

30.06.2025 12:36:00
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Cumhuriyet/Ekonomi Servisi
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CHP kurultay davası ertelendi: Piyasalar ne tepki verdi?

CHP'deki genel başkan değişikliğine ilişkin dava süreci devam ediyor. Bugünkü duruşmanın ardından karar açıklanması piyasalarda hareketlilik yarattı. Yatırımcılar gelişmeleri yakından takip ediyor.

CHP'de genel başkan değişikliğiyle ilgili 2023 kurultayının iptali talebiyle açılan davanın duruşması tamamlandı. Mahkeme, görevsizlik kararına itiraz sürecinin kesinleşmesini beklemek üzere davayı 8 Eylül'e erteledi.

Piyasaların yakından izlediği duruşma sonrası Borsa İstanbul 100 Endeksi yüzde 3'ün üzerinde yükseliş gösterdi. Bankacılık Endeksi ise yüzde 5'in üzerinde değer kazandı.

Dolar/TL, 39,89'dan 39,75 seviyesine gerilerken; Euro/TL de 46,80'den 46,64 seviyesine düştü.

Türkiye'nin beş yıllık kredi temerrüt takası (CDS) risk primi ise 300 baz puanın altına inerek kredi ödeme riskinde azalma sinyali verdi.


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