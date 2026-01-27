CHP’li Bakırlıoğlu: ‘Faiz indirimi kağıt üzerinde kaldı’

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Üyesi Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, bireysel ve ihtiyaç kredilerinde uygulanan faiz oranlarına ilişkin değerlendirmede bulundu. Geliri eriyen yurttaşın krediyle ayakta kalmaya çalıştığını vurgulayan Bakırlıoğlu, “Faiz indirimi kağıt üzerinde kalıyor. Yurttaş bankaya gittiğinde karşılaştığı tabloda bir değişim yok. Faizin üzerine bir de fon ve vergi ekleniyor; gerçek borçlanma maliyeti katlanıyor. Politika faizindeki değişimlerin kredi faizlerine yansımıyor. Tahsil edilemeyen bireysel kredi oranlarındaki artış da bu tabloyu doğrular nitelikte. Politika faizinde indirime rağmen ihtiyaç kredisi faizleri yüksek seyrini sürdürüyor. Çünkü faiz dışında alınan fon ve vergi kesintileri toplamda yaklaşık yüzde 30’a ulaşıyor. Bu kesintilerle birlikte yurttaşın karşılaştığı gerçek borçlanma maliyeti katlanıyor” dedi.

‘DOSTLAR ALIŞVERİŞTE GÖRSÜN MANTIĞI’

Bugün 200 bin liralık ihtiyaç kredisi almak için bankaya giden bir yurttaştan örnek veren Bakırlıoğlu “24 ay vade için ayda ödeyeceği taksit aylık 15 bin 790 lira, vade sonunda ödeyeceği toplam tutar ise 379 bin liraya çıkıyor. 200 bin liralık kredi için 137 bin 700 TL faiz, 41 bin 300 TL vergi ve fon ödeniyor. Merkez Bankası’nın faiz indirimi vatandaşa yansımıyor” ifadelerini kullandı. Bakırlıoğlu “AKP iktidarının ekonomik yönetimi nedeniyle alım gücü günden güne eriyen yurttaşlarımız borçlanmış; yüksek kredi oranları, fon ve vergiler nedeniyle borcunu ödeyemez duruma gelmiştir. Takipteki alacak oranlarının yükselmesi, sorunun bireysel değil, yapısal olduğunu açıkça ortaya koyuyor. Vatandaşların, bankalar ve finans kuruluşlarına olan bireysel kredi ve kredi kartı borçları, 2 - 9 Ocak haftası verilerine göre 5 trilyon 976 milyar liraya ulaşmış halde. 2 Ocak’ta yüzde 54,48’e yükselen ihtiyaç kredisi faizi 2 – 9 Ocak haftasında da 9 puan birden artarak ve yüzde 63,53’e fırlamış durumda. Bir yandan Merkez Bankası faiz indirirken, bankalara başvuran yurttaşlar bambaşka rakamlarla karşılaşıyor. Ekonomiyi dostlar alışverişte görsün mantığıyla yönetiyorlar. Faiz politikası bankaları değil, üretimi ve yurttaşı koruyacak şekilde ele alınmalıdır. Aksi halde faiz indirimi söylemden öteye geçmez” değerlendirmesinde bulundu.